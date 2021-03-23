Диеты приносят приятные результаты в виде потери лишнего веса, но в них есть и свои минусы. Один из самых существенных ‒ потеря формы и упругости груди. Что делать, если обвисла грудь после похудения? Существует ли профилактика обвисшей груди? Об этом рассказала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк.

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Почему обвисает грудь после похудения?

Грудь для женщины так же важна, как и красивая фигура. Следует помнить, что после похудения кожа теряет эластичность и становится морщинистой. Это происходит из-за физиологических особенностей груди. Под кожей скрывается молочная железа. Железистая ткань крепится с помощью соединительной к грудным мышцам, а вокруг расположена жировая ткань.

У некоторых женщин основную массу груди составляет именно жир, поэтому с его потерей уходит объем и та самая упругость.

Что делать, если обвисла грудь?

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Существует мнение, что физические нагрузки могут вернуть утраченные объемы, но это не так. Все дело в том, что в самой груди нет мышц, поэтому подтянуть обвисшую грудь или увеличить ее размер с помощью спортивных упражнений не получится.

Исправить форму груди можно с помощью хирургического вмешательства и процедур. Среди них:

лазерная коррекция

мастопексия (хирургическая подтяжка груди) – пластическая операция, которая рекомендована в случаях, когда уровень соска опускается ниже подгрудной складки

пластика груди

Принимая решение о коррекции груди, следует обязательно проконсультироваться со специалистом.

Профилактика обвисания груди

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Чтобы не ложиться под нож и сохранить свою грудь красивой, следует уделять ей внимание. Берите на заметку хитрости, которые не дадут вашему бюсту потерять форму.

Контрастный душ. Эта простая процедура улучшает состояние кожи, предотвращает растягивание. Также «бодрить» кожу можно с помощью кубика льда.

Массаж груди. Закрепить процедуру можно нанесением питательного крема на зону декольте.

Правильный бюстгальтер. Выбор белья очень важен для женщины. Этому вопросу нужно уделить особое внимание.

Спорт. Упражнения хоть и не подтянут обвисшую грудь, но значительно укрепят грудные мышцы. Хороший старт ‒ упражнения для груди от Аниты Луценко.

Здоровья и красоты!

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