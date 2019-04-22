Правильное питание – удачная альтернатива жестким диетам и изматывающим часам в тренажерном зале. Это простой способ держаться в форме без лишних усилий. Главная героиня сериала «За витриной» Елизавета Фалей рассказала нам о главных принципах правильного питания. Подробнее – в материале.

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Главные принципы здорового питания

Сначала уберите из своего рациона вредную пищу – все жирное, жареное и копченое. Оно не только добавляет ненужный вес, но и разрушает ваш организм. В результате – проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой и другими органами. Ешьте дробно – 5–6 раз в день. Первый прием пищи должен быть с 7 до 9 утра.

Затем идет перекус– через 3 часа после завтрака. Далее – обед, через 2 часа. Если ваш обеденный перерыв пришелся на 14, то следующий раз питайтесь в 17, тогда в 19 вы сможете поужинать. Ешьте небольшими порциями и вставайте из-за стола с легким чувством голода. Как известно, ощущение насыщенности организма появляется через 20 минут после того, как человек поест.

Завтрак

Возьмите за правило никогда не пропускать завтрак. Он не только придаст вашему организму энергии и силы, но и заставит весь день нормально работать ЖКТ. Если упустить завтрак, то желудок начнет сам себя переваривать, желчь застоится, а кишечник запустит процесс брожения. В результате – гастрит, колит, холецистит и другие неприятные заболевания и как бонус – лишний вес. Что же есть на завтрак, чтобы запустить работу организма? Омлет, яичница, приготовленная на пару, или сладкие фрукты.

Перекус

Через 3 часа после обеда нужно сделать небольшой перекус. За это время организм успеет переварить все, что вы успели съесть, и подготовиться к новой работе. В этот период отдавайте предпочтение фруктам или творогу. Они насытят организм и подготовят его к обеденному перерыву.

Обед

Самым сытным из всех приемов пищи должно быть обед. Этого достаточно, чтобы насытиться и не переесть. На обед съедайте продукты с несложными углеводами: бобовые, каши, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель, также подходят белки: яйца, куриное мясо, творог, запеченная телятина и морепродукты. Отдавайте предпочтение запеченным продуктам и отварным или же приготовленным на пару. Важно начинать свой обед с легкого салата.

Перекус после обеда

Через 2 часа съешьте салат или творог, либо немного каши. Таким образом вы сможете насытиться перед ужином, пополнив свои запасы для дальнейшей траты энергии.

Ужин

Начнем с того, что несмотря на поговорку, что ужин стоит отдать врагу, есть все же нужно. Ни переедание, ни отказ от питания в этот период не спасут вашу фигуру от проблем. Идеальным вариантом для вечерней трапезы будет легкая запеканка, морковные котлеты, отварная рыба или курочка либо же овощи и смузи. Калорийность этого питания – низкая, однако сама пища достаточно сытная и требует мало времени для приготовления.

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Важные нюансы

Во время трапез ешьте медленно и не спеша. Таким образом вы не съедаете сверх нормы и насыщаете организм. Пейте за 15 минут до еды или 2 часа спустя. Запивать продукты нельзя, от этого будет страдать ваш желудок и ваша фигура. Отдавайте предпочтение овощам и фруктам – это клетчатка. Вместе с правильным питанием активный образ жизни поможет вам всегда оставаться здоровыми и постоянно быть в желаемой физической форме.

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