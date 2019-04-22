Правильне харчування – вдала альтернатива жорстким дієтам і виснажливим годинам в тренажерному залі. Це простий спосіб триматися в формі без зайвих зусиль. Головна актриса серіалу «За вітриною» розповіла нам про головні принципи правильного харчування. Детальніше – в матеріалі.

Головні принципи здорового харчування

Спершу приберіть зі свого раціону шкідливу їжу – все жирне, смажене та копчене. Воно не лише додає непотрібної ваги, а й руйнує ваш організм. В результаті – проблеми з шлунково-кишковим трактом, серцево-судинною системою та іншими органами.

Їжте потрохи – 5–6 разів на день. Перший прийом їжі має бути з 7 до 9 ранку. Потім йде перекус – через три години після сніданку. Далі – обід, через дві години. Якщо ваша обідня перерва припала на 14, то наступний раз харчуйтесь о 17, тоді о 19 ви зможете повечеряти.

Їжте невеликими порціями та вставайте з-за столу з легким відчуттям голоду. Як відомо, відчуття насиченості організму з’являється за 20 хвилин після того, як людина поїсть.

Сніданок

Візьміть за правило не пропускати сніданок в жодному разі. Він не лише надасть вашому організму енергії та сили, а й змусить весь день нормально працювати ШКТ. Якщо пропустити сніданок, то шлунок почне сам себе перетравлювати, жовч застоїться, а кишківник запустить процес бродіння. У результаті – гастрит, коліт, холецистит та інші неприємні захворювання і як бонус – зайва вага. Що ж їсти на сніданок, аби запустити роботу організму? Омлет, яєчня, приготована на пару, чи солодкі фрукти. Все це допоможе наситити організм енергією, не перевантаживши його з самого ранку.

Перекус після сніданку

Через три години після сніданку потрібно зробити невеличкий перекус. За цей час організм встигне перетравити все, що ви встигли з’їсти, та підготуватися до нової роботи. У цей період надавайте перевагу фруктам або ж сиру. Вони наситять організм і підготують його до обідньої перерви.

Обід

Найситнішим серед усіх прийомів їжі має бути обід. Цього достатньо, аби насититись і не переїсти. На обід з’їдайте продукти з нескладними вуглеводами: бобові, каші, макарони з твердих сортів пшениці, картоплю, також підходять білки: яйця, куряче м’ясо, сир, запечена телятина і морепродукти. Надавайте перевагу запеченим продуктам і відвареним або ж приготованим на пару. Важливо розпочинати свій обід з легкого салату.

Перекус після обіду

Через дві години з’їжте салат чи сир або трохи каші. Таким чином ви зможете насититися перед вечерею, поповнивши свої запаси для подальшої трати енергії.

Вечеря

Почнемо з того, що попри приказку, що вечерю варто віддати ворогові, їсти все ж потрібно. Ані переїдання, ані відмова від харчування у цей період не врятують вашу фігуру від проблем. Ідеальним варіантом для вечірньої трапези буде легка запіканка, морквяні котлети, відварена риба чи курочка або ж овочі та смузі. Калорійність цього харчування – низька, проте сама їжа досить ситна й потребує мало часу для приготування.

Важливі нюанси

Під час трапез їжте повільно та не поспішаючи. Таким чином ви не з’їсте понад норму та наситите організм. Пийте за 15 хвилин до їжі або ж 2 години опісля. Запивати харчі не можна, від цього страждатиме шлунок і ваша фігура. Надавайте перевагу овочам і фруктам – це клітковина. Разом із правильним харчуванням активний спосіб життя допоможе вам завжди залишатися здоровим і постійно бути в бажаній фізичній формі.

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