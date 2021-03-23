Дієти приносять приємні результати у вигляді втрати зайвої ваги, але в них є і свої мінуси. Один із найсуттєвіших ‒ втрата форми та пружності грудей. Що робити, якщо обвисли груди після схуднення? Чи можлива профілактика обвислих грудей? Про це розповіла лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк.

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Чому обвисають груди після схуднення?

Груди для жінки такі ж важливі, як і гарна фігура. Слід пам’ятати, що після схуднення шкіра втрачає еластичність і стає зморшкуватою. Це відбувається через фізіологічні особливості грудей. Під шкірою ховається молочна залоза. Залозиста тканина кріпиться за допомогою сполучної до грудних м’язів, а навколо розташована жирова тканина.

У деяких жінок основну масу грудей становить саме жир, тому з його втратою втрачається об’єм і пружність.

Що робити, якщо обвисли груди?

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Існує думка, що фізичні навантаження можуть повернути втрачені об’єми, але це не так. Справа в тому, що у самих грудях немає м’язів, тому підтягнути їх або збільшити розмір за допомогою спортивних вправ не вдасться.

Виправити форму грудей можна за допомогою хірургічного втручання і процедур. Серед них:

лазерна корекція

мастопексія (хірургічна підтяжка грудей) – пластична операція, яка рекомендована у випадках, коли рівень соска опускається нижче підгрудної складки

пластика грудей

Приймаючи рішення про корекцію грудей, слід обов’язково проконсультуватися з фахівцем.

Профілактика обвисання грудей

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Щоб не лягати під ніж і зберегти свої груди гарними, слід приділяти їм увагу. Беріть на замітку хитрощі, які не дозволять вашому бюсту втратити форму.

Контрастний душ. Ця проста процедура покращує стан шкіри і запобігає розтягуванню. Також «бадьорити» шкіру можна за допомогою кубика льоду.

Масаж грудей. Закріпити процедуру можна нанесенням живильного крему на зону декольте.

Правильний бюстгальтер. Вибір білизни ‒ справа не з легких, тому до цього питання треба підходити дуже відповідально.

Спорт. Вправи не підтягнуть обвислі груди, але допоможуть зміцнити грудні м’язи. Гарний початок ‒ вправи для грудей від Аніти Луценко.

Здоров’я та краси!

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