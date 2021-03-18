Новая стратегия «Позитивная красота»

Unilever отказывается от слова «нормальный» в рекламе и на упаковках косметики

Лондон, 9 марта 2021 года. – Компания Unilever объявляет, что отказывается от использования слова «нормальный» в своих рекламных материалах и на упаковках брендов косметической продукции по всему миру. Решение было принято в рамках запуска новой глобальной стратегии «Позитивная красота» (Positive Beauty). Она устанавливает для косметических брендов компании, таких как Dove, Rexona, Axe и других ряд долгосрочных обязательств и действий, которые будут символизировать новую эру красоты — инклюзивной, непредвзятой и верной принципам устойчивого развития.

Стратегия «Позитивная красота» изменит подход к разработке новых продуктовых линеек и рецептур Unilever. Благодаря имеющимся инновациям и технологиям компании косметическая продукция Unilever сможет приносить больше пользы как людям, так и планете, соответствовать тенденциям на потребительском рынке и оставлять превосходные впечатления от её использования.

Отказ от термина «нормальный» – один из многочисленных шагов, которые компания предпринимает, бросая вызов ограничивающим идеалам в индустрии красоты. Unilever стремится положить конец дискриминации и выступает за принятие красоты во всех ее проявлениях. Согласно недавно проведенному Unilever исследованию, в котором приняли 10 тысяч человек из девяти стран мира1, использование слова «нормальный» при описании структуры волос или текстуры кожи заставляет большинство людей чувствовать себя недостаточно привлекательными. В рамках опроса выяснились и другие факты:

Более половины респондентов (56%) заявили, что индустрия красоты может заставить их чувствовать себя недостаточно привлекательными.

74% опрошенных хотели бы, чтобы косметические бренды и компании прилагали больше усилий для того, чтобы люди не просто лучше выглядели, а лучше себя чувствовали.

Более половины потребителей теперь уделяют особое внимание позиции компании в социальных вопросах перед тем, как совершить покупку.

Семь человек из десяти заявили, что термин «нормальный» на упаковке косметических товаров оказывает на них негативное влияние. Этот показатель увеличивается до восьми из десяти среди респондентов в возрасте от 18 до 35 лет.

«Ежедневно около миллиарда человек используют нашу косметическую продукцию, еще больше людей регулярно видят нашу рекламу. Именно поэтому у брендов Unilever есть все возможности для того, чтобы менять жизни людей. Мы стремимся бороться со стереотипными социальными нормами и предрассудками в обществе, способствовать формированию более широкого и инклюзивного понимания красоты. Очевидно, что исключение слова «нормальный» на упаковках и в заявлениях брендов не искоренит проблему полностью, но мы считаем это важным шагом вперед, – говорит президент категории косметической продукции компании Unilever Санни Джейн. – Это лишь одно из многочисленных действий, которые мы предпринимаем в рамках стратегии «Позитивная красота». Ее цель – не только снизить наше негативное воздействие, но и принести больше пользы людям и планете. Всё больше потребителей выбирают бренды, реализующие социальные и экологические программы. Поэтому мы убеждены, что новый подход укрепит наш бизнес и сделает его более успешным».

Помимо отказа от использования слова «нормальный», бренды Unilever обязуются повсеместно перестать использовать цифровую обработку фотографий, призванную изменить форму или размер, пропорции тела или цвет кожи человека, а также увеличить количество рекламных материалов, на которых изображены люди из разных стран и разных социо-культурных групп, ранее недостаточно представленных в этой сфере.

Отказ от предрассудков связан с тремя обязательствами, которые Unilever берет на себя в рамках новой стратегии для формирования реального и измеримого воздействия брендов косметических средств на человечество и планету.

Улучшать здоровье и самочувствие, обеспечивать равенство и инклюзивную среду для 1 миллиарда человек ежегодно до 2030 года. Компания планирует добиться этого, способствуя искоренению дискриминации в индустрии красоты и выступая за всеобщее равенство, бросая вызов стереотипным взглядам на идеалы красоты и создавая инклюзивный портфель продукции, ориентированной на людей с самой разнообразной внешностью.

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Бренды Unilever будут способствовать равноправию полов, отказываясь от общепринятых клише в рекламе и реализуя программы, которые бросают вызов существующему статусу-кво. Кроме того, компания планирует улучшить здоровье и самочувствие людей благодаря образовательным программам, касающихся мытья рук и гигиены полости рта, а также внедряя программы в новых для себя областях, таких, как психическое и физическое здоровье.

Способствовать защите и восстановлению 1,5 млн гектаров земли, лесов и океанов к 2030 году. Это больше, чем требуется для выращивания возобновляемых ингредиентов, используемых в косметических продуктах Unilever по всему миру. Косметические бренды компании также внесут вклад в формирование специального фонда Unilever «Климат и природа» в размере 1 млрд евро. А к 2025 году весь пластик, который используется в упаковке товаров, будет перерабатываемым, пригодным к вторичному использованию или компостированию.

Это больше, чем требуется для выращивания возобновляемых ингредиентов, используемых в косметических продуктах Unilever по всему миру. Косметические бренды компании также внесут вклад в формирование специального фонда Unilever «Климат и природа» в размере 1 млрд евро. А к 2025 году весь пластик, который используется в упаковке товаров, будет перерабатываемым, пригодным к вторичному использованию или компостированию. Поддержать глобальный запрет на тестирование косметики на животных к 2023 году. 23 косметических бренда, входящих в портфель Unilever, уже одобрены международной организацией защиты животных PETA, – и работа над сертификацией ведется все активнее. Компания планирует продолжить сотрудничать с регуляторами, компаниями-единомышленниками и организациями по защите животных.

Достижение целей, направленных на поддержку как людей, так и планеты, — уже привычная деятельность для компании Unilever и для ее брендов косметических средств. Многие из них давно реализуют социально значимые программы.

«Позитивная красота» стала заключительной в перечне стратегий бизнес-подразделений Unilever. Наряду с ней ранее были объявлены и запущены стратегии «Чистое будущее» (Clean Future) для категории бытовой химии и «Будущее пищевой отрасли» (Future Foods) для категории пищевой продукции, напитков и мороженого.

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