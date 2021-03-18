Нова стратегія «Позитивна краса»

Unilever відмовляється від слова «нормальний» в рекламі і на упаковках косметики

Лондон, 9 травня 2021 року. – Компанія Unilever оголошує, що відмовляється від використання слова «нормальний» в своїх рекламних матеріалах і на упаковках брендів косметичної продукції по всьому світу. Рішення було прийнято в межах запуску нової глобальної стратегії «Позитивна краса» (Positive Beauty). Вона встановлює для косметичних брендів компанії, таких як Dove, Rexona, Axe і інших ряд довгострокових зобов’язань і дій, які будуть символізувати нову еру краси – інклюзивної, неупередженої і вірної принципам сталого розвитку.

Стратегія «Позитивна краса» змінить підхід до розробки нових продуктових лінійок і рецептур Unilever. Завдяки наявним інноваціям та технологіям компанії косметична продукція Unilever зможе приносити більше користі як людям, так і планеті, відповідати тенденціям на споживчому ринку і залишати чудові враження від її використання.

Відмова від терміну «нормальний» – один з численних кроків, які компанія робить, кидаючи виклик обмежуючим ідеалам в індустрії краси. Unilever прагне покласти край дискримінації і виступає за прийняття краси у всіх її проявах. Згідно з нещодавно проведеним дослідженням Unilever, в якому взяли участь 10 тисяч людей з дев’яти країн світу, використання слова «нормальний» при описі структури волосся або текстури шкіри змушує більшість людей відчувати себе недостатньо привабливими. В межах опитування з’ясувалися й інші факти:

Більше половини респондентів (56%) заявили, що індустрія краси може змусити їх відчувати себе недостатньо привабливими.

74% опитаних хотіли б, щоб косметичні бренди і компанії докладали більше зусиль для того, щоб люди не просто краще виглядали, а краще себе почували.

Більше половини споживачів тепер приділяють особливу увагу позиції компанії в соціальних питаннях перед тим, як зробити покупку.

Семеро людей з десяти заявили, що термін «нормальний» на упаковці косметичних товарів чинить на них негативний вплив. Цей показник збільшується до восьми з десяти серед респондентів у віці від 18 до 35 років.

«Щоденно близько мільярду людей використовують нашу косметичну продукцію, ще більше людей регулярно бачать нашу рекламу. Саме тому у брендів Unilever є всі можливості для того, щоб змінювати життя людей. Ми прагнемо боротися зі стереотипними соціальними нормами і упередженнями в суспільстві, сприяти формуванню більш широкого і інклюзивної розуміння краси. Очевидно, що виключення слова «нормальний» на упаковках і в заявах брендів не викорінить проблему повністю, але ми вважаємо це важливим кроком вперед, – говорить президент категорії косметичної продукції компанії Unilever Санні Джейн. – Це лише одна з численних дій, які ми вживаємо в межах стратегії «Позитивна краса». Її мета – не лише знизити наш негативний вплив, але і принести більше користі людям та планеті. Все більше споживачів обирають бренди, які реалізують соціальні та екологічні програми. Тому ми переконані, що новий підхід зміцнить наш бізнес і зробить його більш успішним».

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Окрім відмови від використання слова «нормальний», бренди Unilever зобов’язуються перестати використовувати цифрову обробку фотографій, покликану змінити форму або розмір, пропорції тіла або колір шкіри людини, а також збільшити кількість рекламних матеріалів, на яких зображені люди з різних країн і різних соціо-культурних груп, які раніше були недостатньо представлені в цій сфері.

Відмова пов’язана з трьома зобов’язаннями, які Unilever бере на себе в межах нової стратегії для формування реального і вимірюваного впливу брендів косметичних засобів на людство і планету.

Покращувати здоров ‘ я і самопочуття , забезпечувати рівність і інклюзивне середовище для 1 мільярда людей щорічно до 2030 року . Компанія планує домогтися цього, сприяючи викоріненню дискримінації в індустрії краси та виступаючи за загальну рівність, кидаючи виклик стереотипним поглядам на ідеали краси і створюючи інклюзивний портфель продукції, орієнтованої на людей з найрізноманітнішою зовнішністю.

. Компанія планує домогтися цього, сприяючи викоріненню дискримінації в індустрії краси та виступаючи за загальну рівність, кидаючи виклик стереотипним поглядам на ідеали краси і створюючи інклюзивний портфель продукції, орієнтованої на людей з найрізноманітнішою зовнішністю. Бренди Unilever сприятимуть рівноправності статей, відмовляючись від загальноприйнятих кліше в рекламі і реалізуючи програми, які кидають виклик існуючому статусу-кво. Крім того, компанія планує поліпшити здоров’я і самопочуття людей завдяки освітнім програмам, що стосуються миття рук і гігієни порожнини рота, а також впроваджуючи програми в нових для себе сферах, таких, як психічне і фізичне здоров’я.

Сприяти захисту і відновленню 1,5 млн гектарів землі, лісів та океанів до 2030 року. Це більше, ніж потрібно для вирощування відновлювальних інгредієнтів, які використовуються в косметичних продуктах Unilever в усьому світі. Косметичні бренди компанії також внесуть внесок у формування спеціального фонду Unilever «Клімат і природа» в розмірі 1 млрд євро. А до 2025 року весь пластик, який використовується в упаковці товарів, буде придатним до переробки, вторинного використання або компостування.

Це більше, ніж потрібно для вирощування відновлювальних інгредієнтів, які використовуються в косметичних продуктах Unilever в усьому світі. Косметичні бренди компанії також внесуть внесок у формування спеціального фонду Unilever «Клімат і природа» в розмірі 1 млрд євро. А до 2025 року весь пластик, який використовується в упаковці товарів, буде придатним до переробки, вторинного використання або компостування. Підтримати глобальну заборону на тестування косметики на тваринах до 2023 року. 23 косметичних бренди, що входять в портфель Unilever, вже схвалені міжнародною організацією захисту тварин PETA, і робота над сертифікацією ведеться все більш активно. Компанія планує продовжити співпрацювати з регуляторами, компаніями-однодумцями та організаціями захисту тварин.

Досягнення цілей, спрямованих на підтримку як людей, так і планети, – вже звична діяльність для компанії Unilever і для її брендів косметичних засобів. Багато з них давно реалізують соціально значимі програми.

«Позитивна краса» стала завершальною в переліку стратегій бізнес-підрозділів Unilever. Раніше були оголошені і запущені стратегії «Чисте майбутнє» (Clean Future) для категорії побутової хімії і «Майбутнє харчової галузі» (Future Foods) для категорії харчової продукції, напоїв і морозива.

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