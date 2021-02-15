Какие бывают заболевания носовой полости?
Очень часто затрудненное дыхание мы путаем с насморком. На самом же деле причины могут быть абсолютно разными. По каким симптомам можно распознать заболевания носовой полости? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
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Обычно насморк проходит в течении 7 дней. Более сложные заболевания – хронический насморк, гайморит, синусит, болезнь сосудов, искривление носовой перегородки, тонзиллит. Как же их различить? Например, во время насморка в носовой полости появляется инфекция, а потом слизь. Если слизь становится зеленого цвета, – следует насторожиться. Как правило, это признак воспаления.
Как определить гайморит?
Встаньте ровно и медленно наклонитесь вперед. При гайморите в области гайморовых пазух и лба появится тянущая боль. Если корни верхних зубов находятся очень близко к гайморовым пазухам, то болезненные ощущения возникают во всей верхней челюсти.
Как определить синусит
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Синусит – это воспаление придаточных пазух носа и слизистой оболочки. Симптомы заболевания:
- выделения из носа
- лихорадка
- снижение обоняния
- давление и лицевая боль.
Синусит возникает в результате засорения придаточных пазух.
Как определить тонзиллит
Тонзиллит – процесс воспаления небных миндалин. При этом очень ослабевает иммунная система. Симптомы:
- неприятный запах изо рта
- головная боль и головокружение
- боль при глотании
- повышенная температура тела
- раздражительность и быстрое переутомление
- нервные расстройства
- проблемы с мочеиспусканием
- отек горла и неба
- нарушения в работе эндокринной системы и желез
- гнойные пробки в миндалинах.
Что такое искривление носовой перегородки
Искривление носовой перегородки – деформация носовой перегородки в сторону. Затрудняет отток секрета из придаточных пазух и повышает риск возникновения воспалительных, а также аллергических заболеваний органов дыхания.
Как определить, что повреждены сосуды
В результате повреждения сосудов возникают носовые кровотечения и болезни сосудов. Это происходит из-за травмы или при неаккуратном удалении сухих корок, почесывании или сильном высмаркивании. Если у вас нормальное свертывание крови, то кровотечение пройдет самостоятельно. Причины кровотечения из задних отделов носа – травмы скелета лица, носа или черепа.