Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZWtzdHJhc2VucyIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

Які бувають захворювання носової порожнини?

15.02.2021

Дуже часто ускладнене дихання ми плутаємо з нежиттю. Насправді ж причини можуть бути абсолютно різними. За якими симптомами можна визначити захворювання носової порожнини? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Sick couple catch cold

Більше на тему: Профілактика грипу: які заходи вживати для всієї родини

Зазвичай, нежить проходить протягом 7 днів. Складніші захворювання – хронічний нежить, гайморит, синусит, хвороба судин, викривлення носової перегородки, тонзиліт. Як же їх розрізнити? Наприклад, під час нежиті у носовій порожнині з’являється інфекція, а потім слиз. Якщо слиз стає зеленого кольору, – слід насторожитися. Як правило, це ознака запалення.

Як визначити гайморит

Встаньте рівно і повільно нахиліться вперед. Під час гаймориту в області гайморових пазух і чола з’явиться тягнучий біль. Якщо корені верхніх зубів знаходяться дуже близько до гайморових пазух, то болючі відчуття виникають у всій верхній щелепі.

Як визначити синусит

Little girl with cold and blowing her nose

Більше на тему: Грип, ГРВІ та ГРЗ: симптоми та відмінності

Синусит – це запалення придаткових пазух носа і слизової оболонки. Симптоми захворювання:

  • виділення із носа
  • лихоманка
  • зниження нюху
  • тиск і лицьовий біль.

Синусит виникає у результаті засмічення придаткових пазух.

Як визначити тонзиліт

Тонзиліт – процес запалення піднебінних мигдалин. При цьому слабшає імунна система. Симптоми:

  • неприємний запах з рота
  • головний біль і запаморочення
  • біль при ковтанні
  • підвищена температура тіла
  • дратівливість і швидка перевтома
  • нервові розлади
  • проблеми з сечовипусканням
  • набряк горла і неба
  • порушення у роботі ендокринної системи і залоз
  • гнійні пробки у мигдалинах.

Що таке викривлення носової перегородки

Physician examining face of serene female

Викривлення носової перегородки – деформація носової перегородки до однієї або до обох сторін від середньої носової лінії. Ускладнює відтік секрету з придаткових пазух і підвищує ризик виникнення запальних, а також алергічних захворювань органів дихання.

Як визначити, що пошкоджені судини

У результаті пошкодження судин виникає носова кровотеча або захворювання судин. Це відбувається через травми або необережне видалення сухих кірок, чухання або сильне сякання. Якщо у вас згортання крові у нормі, то кровотеча пройде самостійно. Причинами кровотечі із задніх відділів носа є травми скелета обличчя, носа або черепа.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати