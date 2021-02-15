Які бувають захворювання носової порожнини?
Дуже часто ускладнене дихання ми плутаємо з нежиттю. Насправді ж причини можуть бути абсолютно різними. За якими симптомами можна визначити захворювання носової порожнини? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
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Зазвичай, нежить проходить протягом 7 днів. Складніші захворювання – хронічний нежить, гайморит, синусит, хвороба судин, викривлення носової перегородки, тонзиліт. Як же їх розрізнити? Наприклад, під час нежиті у носовій порожнині з’являється інфекція, а потім слиз. Якщо слиз стає зеленого кольору, – слід насторожитися. Як правило, це ознака запалення.
Як визначити гайморит
Встаньте рівно і повільно нахиліться вперед. Під час гаймориту в області гайморових пазух і чола з’явиться тягнучий біль. Якщо корені верхніх зубів знаходяться дуже близько до гайморових пазух, то болючі відчуття виникають у всій верхній щелепі.
Як визначити синусит
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Синусит – це запалення придаткових пазух носа і слизової оболонки. Симптоми захворювання:
- виділення із носа
- лихоманка
- зниження нюху
- тиск і лицьовий біль.
Синусит виникає у результаті засмічення придаткових пазух.
Як визначити тонзиліт
Тонзиліт – процес запалення піднебінних мигдалин. При цьому слабшає імунна система. Симптоми:
- неприємний запах з рота
- головний біль і запаморочення
- біль при ковтанні
- підвищена температура тіла
- дратівливість і швидка перевтома
- нервові розлади
- проблеми з сечовипусканням
- набряк горла і неба
- порушення у роботі ендокринної системи і залоз
- гнійні пробки у мигдалинах.
Що таке викривлення носової перегородки
Викривлення носової перегородки – деформація носової перегородки до однієї або до обох сторін від середньої носової лінії. Ускладнює відтік секрету з придаткових пазух і підвищує ризик виникнення запальних, а також алергічних захворювань органів дихання.
Як визначити, що пошкоджені судини
У результаті пошкодження судин виникає носова кровотеча або захворювання судин. Це відбувається через травми або необережне видалення сухих кірок, чухання або сильне сякання. Якщо у вас згортання крові у нормі, то кровотеча пройде самостійно. Причинами кровотечі із задніх відділів носа є травми скелета обличчя, носа або черепа.
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