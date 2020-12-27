27 декабря в эфире телеканала СТБ вышел финальный, четырнадцатый, выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители увидели, как прошла операция у Марьяна Кунчика — молодого человека, у которого обгорело 80% тела, а также узнали невероятную историю силы духа Андрея Летяги, который вопреки всем прогнозам врачей смог восстановиться после травмы шейного позвонка. Подробнее читайте в материале.

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Андрей Летяга

Паралич

На проект обратился Андрей Летяга. Несколько лет назад с мужчиной произошел трагический случай: он на речке случайно поскользнулся, упал и получил серьезную травму шейного позвонка. Андрея парализовало — он потерял возможность ходить. Его мир рухнул, а масла в огонь подлила жена, которая не выдержала и бросила Андрея через год после трагедии. Однако мужчина не сдался: он продолжал работать и вопреки прогнозам врачей начал двигаться. Через год мужчина сел, а вскоре начал водить машину. На проект Андрей пришел с единственной просьбой — реабилитация. Молодой человек верит, что сможет ходить, однако для этого ему нужна помощь профессионалов. Но какой вердикт он услышит от врачей? Удастся ли ему воплотить в реальность свою мечту?

Анна Унтила

Тики

На проект обратилась мама Анны Унтилы. У девочки возникла проблема — непроизвольные движения тела. Аня очень стесняется своего недуга, ведь это ей мешает нормально жить. У нее практически нет друзей. Все свое свободное время девочка уделяет видеоблогу — она снимает небольшие видео и выкладывает их в сеть. Мама Анны рассказала, что очень устала от такого подвешенного состояния, ведь все врачи, к которым они обращались, не могут установить причину появления тиков. Женщина призналась, что иногда раздражается и просит дочь контролировать свои движения, хотя и понимает, что это невозможно. На проекте Аня прошла полное медицинское обследование. Врачи порекомендовали медикаментозное лечение, которое может уменьшить количество тиков. Также Аня прошла обследование у офтальмолога — девочка страдает от нистагма и небольшого косоглазия. В будущем ее ждет операция, которая позволит уберечь зрение.

Также в 14 выпуске мы узнали, как прошли операции у Марьяна Кунчика ― молодого человека, у которого обгорело 80% тела. Смогли ли врачи проекта помочь Артему Столпнику, который страдает от редкого генетического заболевания ног? И как сейчас выглядит Зоя Петху — женщина, которой удалили грудь после рака молочной железы? Подробности смотрите в видео.

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