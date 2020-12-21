20 декабря в эфир телеканала СТБ вышел тринадцатый выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители увидели, как проходит лечение Василия Колопача, который обратился на проект с весом в четверть тонны, а также узнали, как завершилось лечение маленького Святослава Кучеренка — сына воина АТО и волонтера. Подробнее читайте в материале.

Святослав Удовиченко

Деформация кистей рук

На проект обратилась мама Святослава Удовиченко. У ее сына есть проблема — кисти на руках немного деформировались. В 2 и в 2 с половиной года у Святослава случился подвывих руки. Родители сразу же обратились к врачу за помощью и, казалось, уже все хорошо. Но когда Святику было четыре, рука опять начала болеть. После рентгена стало ясно, что у него срослись кости на руках. И для того, чтобы помочь ему, нужно провести операцию. Однако проблема состоит в том, что те специалисты, к которым обращалась мама Святика, не пришли к единому решению и не знают, как помочь. Ну, а какие выводы сделают врачи проекта? Смогут ли они вылечить мальчика?

Сергей Петриченко

Псориаз

На проект обратился Сергей Петриченко. Последние 40 (!!!) лет он страдает от инфекции, которую занес себе в руку. Как рассказал мужчина, несчастье случилось, когда он работал с бензином. Горючее случайно попало в ранку, которая была на руке. Вскоре возникла инфекция. Екатерина Безвершенко была удивлена таким безответственным отношением к своему здоровью. Однако увиденное ее шокировало еще больше: гной, наросты и неприятный запах. Все это мешает нормально жить Сергею, но еще больше неудобства доставляет окружающим. Мужчина прошел медицинское обследование. Дерматоонколог, к которому пришел на консультацию Сергей, предложил в первую очередь сделать биопсию, чтобы определить, что же за проблема у него с рукой.

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Василий Колопач

Ожирение

Василий — пациент, состояние которого врачи проекта пытаются улучшить уже несколько лет. Вследствие болезни почек мужчина чуть не лишился жизни. А из-за лишнего веса он практически не вставал. Его вес составил четверть тонны. Врачи провели Василию несколько операций: резекцию и шунтирование желудка. После того он по специальной программе худел в реабилитационном центре. Однако вскоре у мужчины обострилось заболевание почек. И лечение пришлось отложить. После улучшения здоровья ему удалили фартук из кожи и грыжу. Однако вскоре у Василия начало болеть сердце. Он опять обратился к врачу. Было установлено, что мужчина страдает от порока сердца. Нужна операция. Но смогут ли врачи продолжить лечение? Или у Василия опустятся руки? Смотрите все подробности в выпуске.

Влада Чешенко

Анорексия

Влада обратилась на проект в прошлом году. Женщина мечтает о новом теле вместо того, которое у нее появилось вследствие стремительного похудения. Однако врачей обеспокоило то, что Влада после еды вызывала у себя рвоту. Женщину отправили в реабилитационный центр. Лечение было сложным, но Владе удалось преодолеть себя. После того, как ее психологическое состояние улучшилось, специалисты подготовили ее кожу к пластике тела. Хирурги провели пластику тела: удалили лишнюю кожу, подтянули грудь и поставили импланты. Но как пройдет реабилитация, и почему Влада решит прекратить лечение?

Святослав Кучеренко

Дистрофическая дисплазия

Святослав появился на свет с врожденной патологией ног — дистрофической дисплазией. Родители мальчика — воин АТО Владимир и его жена-волонтер — начали лечение сына с рождения. Бесконечные гипсования и операции смогли только частично решить проблему: Святослав мог ходить только на носочках. Однако маленький герой не сдается и борется за право быть здоровым. Врачи проекта приняли решение оперировать немедленно. Но помогло ли лечение? После реабилитации ортопед остался доволен результатом. Мальчик уже может самостоятельно стоять. Однако его родители опасаются, потому что Святослав еще не пошел. Но врач заверил: нужно время, мальчик обязательно пойдет.

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 13: Смогут ли врачи завершить лечение Василия Колопача, который обратился на проект с весом в четверть тонны? Я соромлюсь свого тіла 7 сезон 13 выпуск: Зрители увидели, как проходит лечение Василия Колопача, который обратился на проект с весом в четверть тонны, а также узнали, как завершилось лечение маленького Святослава Кучеренка — сына воина АТО и волонтера

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