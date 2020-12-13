13 декабря в эфир телеканала СТБ вышел двенадцатый выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители увидели невероятную историю о том, как из-за трагической случайности мальчик лишился глаза, а также можно ли помочь девочке с врожденной деформацией челюсти. Подробнее читайте в материале.

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София-Мария Денисяк

Врожденное сращение челюсти

София-Мария обратилась на проект в надежде, что врачи помогут ей решить очень сложную проблему. Дело в том, что девочка страдает от врожденного срастания челюсти. Родители Софии с самого детства обращались к разным специалистам. Софие уже сделали 6 операций, но все тщетно. Девушка не может нормально открыть рот, она не умеет жевать и очень стесняется своего недуга. После тщательного обследования врачи озвучили свой вердикт: чтобы решить проблему, нужно провести операцию, во время которой следует заменить суставы. Такое вмешательство хоть и очень эффективное, но опасное. Согласится ли София на такое лечение? Или пойдет искать иные методы лечения?

Вадим Семенюк

Травма глаза

На проект обратились родители Вадима Семенюка. У мальчика отсутствует один глаз. который он потерял в результате огнестрельного ранения. После трагедии родители Вадима разошлись, ведь пистолет, из которого мальчик случайно сам выстрелил себе в глаз, принадлежал его отцу. Досадный случай произошел несколько лет назад и сейчас Вадим носит искусственный глаз, но он ему не подходит — протез выпадает. Мальчик очень стесняется этого. После тщательного обследования врачи проекта приняли решение провести несколько операций, чтобы поставить более современный протез. Но удачно ли пройдет операция? Сможет ли Вадим после этого вести нормальный образ жизни?

Екатерина Степаненко

Атопическая экзема

Екатерина обратилась на проект, потому что это — ее последняя надежда. У девушки проблемы с руками: кожа постоянно трескается и зудит. Это очень мешает и ставит крест на ее мечте: Катя не мыслит своей жизни без моря. Она работает официанткой на корабле и иногда еще помогает с уборкой. Однако из-за проблем с руками, карьера Екатерины под вопросом, ведь диагноз атопическая экзема — неизлечим. После пач-тестов, которые провели врачи проекта, было установлено, что у Кати сильная реакция на вещества, которые есть в бытовой химии и косметических средствах. Но есть ли выход из этой ситуации? Или Кате нужно сменить работу?

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