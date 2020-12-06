6 декабря в эфир телеканала СТБ вышел одиннадцатый выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители увидели невероятную историю о том, как производственная травма полностью изменила жизнь Сергея Онищенко, а также как халатное отношение к собственному здоровью может повлечь за собой серьезные проблемы. Подробнее читайте в материале.

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Сергей Онищенко

Травма лица

На проект в отчаянии обратился 33-летний Сергей Онищенко. 5 лет назад он получил производственную травму. Как следствие — разбитое лицо, потеря глаза и зубов, рука, «собранная» по частям, 10 дней комы, 16 операций и неутешительный прогноз врачей, которые давали лишь 6% на то, что Сергей будет жить. Мужчина на несколько месяцев потерял память, он заново учился писать и читать. Все страдания стали невыносимыми после того, как его бросила жена и забрала маленькую дочь, которую мужчина не видел уже год. Сергей больше всего мечтает обнять дочь и стремится снова устроиться на работу. Но из-за многочисленных травм ему запретили работать физически. Что же наши специалисты будут делать в этом сложнейшем случае? И помогут ли новейшие технологии?

Алеся Полтавченко

Отек роговицы и глаукома

На проект в полном отчаянии обратилась мама Алеси Полтавченко. 8-летняя девочка страдает от боли в глазах, которая возникает вследствие высокого внутриглазного давления и вторичной глаукомы. Как рассказала мама Алеси, после удаления врожденной катаракты и имплантации искусственного хрусталика возникли осложнения — отек роговицы. В любой момент малышка может потерять глаз. Чтобы помочь Алесе, врачи провели три операции, которые были направлены на уменьшение давления. Но несмотря на это, сильная боль не исчезла. После очередного обследования врачи проекта предложили полностью удалить больной глаз, ведь если его оставить, это может способствовать ухудшению зрения на здоровом глазу. Разрешит ли мама провести операцию? И удастся ли врачам выяснить причину осложнения, которое привело к таким печальным последствиям?

Татьяна Крук

Фосфат-диабет

Мать Татьяны обратилась на проект с просьбой помочь ее дочери, которая страдает страшной болезнью — фосфат-диабетом. Из-за осложнений ноги девочки деформировались. Татьяне сложно ходить. Ее максимум — сто метров. Родители раньше не обращались к врачам, потому что у отца девочки такой же диагноз и лечение, которое он прошел в прошлом, не дало результатов. Валерий Ославский был шокирован, ведь лечение можно было провести еще 8 лет назад! Тане сделали две операции с разницей в полгода, ведь сначала нужно разработать одну ногу, а затем — вторую. Сейчас девочка уже может пройти на костылях несколько метров и даже постоять. Но правильно ли срослись ее кости?

Данило Голубков

Маленький рост

На проект обратилась мама 11-летнего Дани Глубкова по настоянию бабушки, ведь он маленького роста. В свои 11 лет Даня вырос всего до 128 сантиметров. Но родители не видят в этом проблемы, они считают, что придет время — и мальчик вырастет. Однако бабушка боится, что ее внук так и останется низким. К тому же для Дани низкий рост — проблема: его не всегда принимают сверстники, да и одноклассники могут просто так побить. Чтобы не терять времени зря, мальчика сразу же отправили на обследование и консультацию к эндокринологу. Что покажут анализы? И почему, по мнению врача, неправильное и неполноценное питание, без рыбы и мяса, может пагубно влиять на рост ребенка?

Елена Жаажаа

Неудачные инъекции красоты

Елена обратилась на проект от безвыходности. Три недели назад женщина решила самостоятельно сделать себе уколы гиалуроновой кислоты. Елена заказала на одном из сайтов две ампулы препарата и, не ознакомившись с инструкцией, которая была на испанском языке, позволила подруге сделать ей инъекции в лоб и в зону вокруг глаз. Однако практически с самого начала женщина поняла, что что-то пошло не так. После уколов на ее лице появились воспаления, которые вот уже почти месяц никак не заживут. Елена очень стесняется своего отражения в зеркале. Екатерина Безвершенко была немного удивлена таким халатным отношением к своему здоровью. Она попросила Елену принести ампулу гиалуроновой кислоты. Каково же было ее удивление, когда Екатерина прочитала, что тот препарат, который ввели женщине, не предназначен для инъекций. Смогут ли врачи помочь новой пациентке?

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