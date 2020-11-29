29 ноября в эфир телеканала СТБ вышел десятый выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители увидели невероятную историю о том, к каким последствиям может привести материнское безразличие, а также узнали, как закончилось лечение нескольких пациентов. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 9: Удастся ли врачам проекта разоблачить афериста, который обманывает людей?

Коля и Ангелина Анисимовы

Заячья губа и волчья пасть

На проект обратилась мама двоих детей — Коли и Ангелины Анисимовых. Женщина в отчаянии: с рождения малыши страдают от заячьей губы и волчьей пасти. Во время знакомства Екатерина Безвершенко была шокирована состоянием новых пациентов, ведь первичная операция по исправлению такой проблемы делается в возрасте 6 месяцев, а старшему сыну Елизаветы уже 7 лет! В оправдание женщина рассказала, что не обращалась к врачам лишь потому, что боялась, что ей не хватит денег. Однако Екатерина Безвершенко была возмущена, ведь в нашей стране такие операции делают бесплатно! После медицинского обследования врачи проекта решили провести оперативное вмешательство, но для этого Коле нужно расширить верхнюю челюсть. Как пройдет лечение малышей, и хватит ли маме ответственности, чтобы соблюдать все рекомендации врачей? Смотрите подробнее в выпуске.

Ростислав Сакало

Перелом руки

11 лет назад мальчик трижды ломал руку. К сожалению, у него неправильно срослись кости, что привело к деформации руки. Вячеслав очень переживает по этому поводу, ведь не может о себе позаботиться. Даже шнурки ему завязывают родные. После обследования врачи проекта смогли определиться с лечением: ему провели операцию — корригирующую остеотомию. Чтобы кости не сместились, их зафиксировали спицами. А через два месяца провели их извлечение. Но как сейчас чувствует себя мальчик и помогло ли ему лечение?

Елена Тупшина

Травма глаза

11 лет назад Елена травмировала себе глаз, случайно попав в него кисточкой от туши. Через несколько дней у девушки начало падать зрение, и она обратилась к врачу. Ей поставили диагноз — травматический кератит. Елена легла в больницу, но через три недели у нее началась аллергия на один из препаратов, и лечение пришлось прекратить. Как объяснили врачи, у Елены образовался рубец, из-за которого постоянно возникают воспалительные процессы. Девушка в отчаянии, ведь больным глазом практически ничего не видит, а на здоровом постепенно падает зрение. После обследования у офтальмолога было принято решение пересадить Елене роговицу. Но согласится ли девушка на операцию и удастся ли врачам вернуть ей зрение?

Вячеслав Лукаш

Послеоперационная грыжа

Послеоперационная грыжа появилась у Вячеслава как напоминание о раке, с которым молодой человек боролся последние два года. Тогда ему удалили часть поджелудочной, желчный и 12-перстную кишку. После осмотра у хирурга Вячеславу предложили провести операцию пластики грыжи с сеткой. Такое лечение достаточно сложное, но, по словам врачей, все прошло хорошо. Как сейчас выглядит Вячеслав и может ли мужчина заниматься спортом? Смотрите в выпуске.

Даниил Пустозеров

Келоидный шов

Когда Даниле было 2 года, ему сделали операцию по удалению паховой грыжи. И практически сразу появился келоидный шов, который за два месяца сильно увеличился в размерах. Мама мальчика сразу же обратилась к врачу, и шов удалили под местным наркозом. Однако произошел рецидив. После повторного удаления рубец опять вырос и стал еще больше. Наталья обращалась к другим специалистам, но любое медицинское вмешательство приводило к тому, что рубец становился все больше. Женщина в отчаянии. Шрам доставляет ее сыну много неудобств: мальчик не может вести активный образ жизни. После консультации дерматоонколога было принято решение провести повторное хирургическое вмешательство с последующей лучевой терапией, чтобы остановить активность роста рубца. Но согласится ли Наталья на еще одну операцию, ведь после предыдущих становилось только хуже?

Читайте нас также в Viber и Telegram.