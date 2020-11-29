29 листопада в ефірі телеканалу СТБ вийшов десятий випуск 7 сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі побачили неймовірну історію про те, до яких наслідків може призвести материнська байдужість, а також дізналися, як закінчилося лікування кількох пацієнтів. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 9: Чи вдасться лікарям проєкту викрити шахрая, який обманює пацієнтів?

Коля та Ангеліна Анісімови

Заяча губа і вовча паща

На проєкт звернулася мама двох дітей — Колі й Ангеліни Анісімових. Жінка в розпачі: від народження малюки страждають на заячу губу і вовчу пащу. Під час знайомства Катерина Безвершенко була шокована станом нових пацієнтів, адже первинна операція з виправлення такої проблеми робиться у віці 6 місяців, а старшому синові Єлизавети вже 7 років! На виправдання жінка розповіла, що не зверталася до лікарів, бо боялася, що їй не вистачить грошей. Однак Катерина Безвершенко була обурена, адже в нашій країні такі операції роблять безкоштовно! Після медичного обстеження лікарі проєкту вирішили провести оперативне втручання, але для цього Колі потрібно розширити верхню щелепу. Як пройде лікування малюків, і чи вистачить мамі відповідальності, щоб дотримуватися всіх рекомендацій лікарів? Дивіться докладніше у випуску.

Ростислав Сакало

Перелом руки

11 років тому хлопчик тричі ламав руку. На жаль, у нього неправильно зрослися кістки, що призвело до деформації руки. В’ячеслав дуже переживає через це, адже не може про себе подбати. Навіть шнурки йому зав’язують рідні. Після обстеження лікарі проєкту змогли визначитися з лікуванням: йому провели операцію — коригувальну остеотомію. Щоб кістки не змістилися, їх зафіксували спицями. А через два місяці провели їх вилучення. Та як зараз почувається хлопчик, і чи допомогло йому лікування?

Олена Тупшина

Травма ока

11 років тому Олена травмувала собі око, випадково влучивши в нього пензликом від туші. Через кілька днів у дівчини почав падати зір, і вона звернулася до лікаря. Їй поставили діагноз — травматичний кератит. Олена лягла в лікарню, але через три тижні в неї почалася алергія на один із препаратів, і лікування довелося припинити. Як пояснили лікарі, в Олени утворився рубець, через який постійно виникають запальні процеси. Дівчина в розпачі, адже хворим оком практично нічого не бачить, а на здоровому поступово падає зір. Після обстеження в офтальмолога було ухвалено рішення пересадити Олені рогівку. Та чи погодиться дівчина на операцію, і чи вдасться лікарям повернути їй зір?

В’ячеслав Лукаш

Післяопераційна кила

Післяопераційна кила з’явилася у В’ячеслава як нагадування про рак, з яким молодий чоловік боровся останні два роки. Тоді йому видалили частину підшлункової залози, жовчний і 12-палу кишку. Після огляду в хірурга В’ячеславу запропонували провести операцію пластики кили з сіткою. Таке лікування досить складне, але, за словами лікарів, усе пройшло добре. Який зараз вигляд має В’ячеслав, і чи може він займатися спортом? Дивіться у випуску.

Данило Пустозеров

Келоїдний шов

Коли Данилові було 2 роки, йому зробили операцію з видалення пахової кили. І практично відразу з’явився келоїдний шов, який за два місяці сильно збільшився в розмірах. Мама Данила відразу ж звернулася до лікаря, і шов видалили під місцевим наркозом. Однак стався рецидив. Після повторного видалення рубець знову виріс і став іще більшим. Наталя зверталася до інших фахівців, але будь-яке медичне втручання призводило до того, що рубець ставав дедалі більшим. Жінка в розпачі. Шрам турбує її сина: хлопчик не може вести активний спосіб життя. Після консультації дерматоонколога було вирішено провести повторне хірургічне втручання з наступною променевою терапією, щоб зупинити активність зростання рубця. Та чи погодиться Наталя на ще одну операцію, адже після попередніх ставало тільки гірше?

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