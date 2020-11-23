22 листопада в ефір телеканалу СТБ вийшов дев’ятий випуск 7 сезону медичного проекту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі побачили продовження неймовірної історію Мар’яна Кунчика, у якого обгоріло 80% тіла, а також дізналися, чи вдалося журналістам і лікарям проєкту викрити лже лікаря, який обманював своїх пацієнтів. Детальніше читайте в матеріалі.

Микола Чистенко

Рак губи

Микола звернувся на проєкт, тому що це — його остання надія. У чоловіка — остання стадія раку губи. Під час первинного огляду Катерина Безвершенко була шокована тим станом, до якого себе довів Микола. Як зізнався чоловік, він дуже боявся звертатися до лікарів. Натомість він скористався ліками від доктора Анатолія Потопальського, які, до речі, не допомогло. Катерина Безвершенко була здивована, адже вже чула ім’я цього фахівця — до нього за допомогою зверталася Тетяна Сурмава. Лікар проєкту чесно зізналася, що ніхто в Україні не зможе вилікувати Миколу, однак вони спробують зробити все можливе, щоб полегшити його стан.

Тим часом журналісти проєкту вирішили провести власне розслідування і дізнатися, хто такий лікар Анатолій Потопальський і що за ліки він продає своїм пацієнтам. Про це дивіться детальніше у випуску.

Більше на тему: Лікарі проєкту зіткнулися з найскладнішим захворюванням за всі 7 сезонів!

Мар’ян Кунчик

Опіки по всьому тілу

Історія Мар’яна Кунчика минулого року не залишила байдужим нікого! У молодого чоловіка обгоріла 80% тіла. Трагічний випадок стався кілька років тому: Мар’ян заступився за дівчину, до якої почали чіплятися молоді люди напідпитку. Щоб помститися Мар’яну за «приниження», вони зловили його, вивезли в ліс, облили бензином і підпалили. Хлопцеві просто пощастило, що він залишився живий! Мар’яну зробили 30 операцій, однак і нині його стан залишає бажати кращого. На проєкт він звернувся, щоб лікарі спробували поліпшити стан його шиї. І поки йшли пошуки клініки, яка взялася б за таку складну операцію, життя Мар’яна стояло на місці. Він зустрів дівчину, яку покохав. І вона його — теж. Незважаючи на всі розмови, пара одружилася. Ну а про те, чи вдалося лікарям знайти клініку і допомогти Мар’яну, дивіться детальніше у випуску.

Вікторія Шоломицький

Пошкодження вуха

Із Вікторією в дитинстві сталася неприємна ситуація: коли їй було 6 років, вона вирішила самостійно почистити собі вуха ватною паличкою. Однак внаслідок трагічної випадковості, проткнула барабанну перетинку. Згодом у дівчинки почав погіршуватися слух. Віка дуже соромиться своєї недуги, адже вона обмежує її: дівчинці не можна мочити вухо, а ще — вона мріє співати, але через проблеми зі слухом, поки цього робити не може. Мама Віки звернулася до лікарів, але те лікування, яке вони запропонували, трохи її насторожує. Чи зможуть лікарі проєкту запропонувати безпечне лікування та чи вдасться їм повернути Віці слух? Дивіться всі подробиці в матеріалі.

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 9: Чи вдасться лікарям проєкту розкрити лже лікаря, який обманює пацієнтів? Я соромлюсь свого тіла 7 сезон 9 випуск: Глядачі побачили неймовірної історії Мар'яна Кунчика, у якого обгоріло 80% тіла, а також дізналися, чи вдалося журналістам і лікарям проєкту викрити лже лікаря, який обманював своїх пацієнтів

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