15 листопада в ефір телеканалу СТБ вийшов восьмий випуск 7 сезону медичного проекту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі побачили неймовірну історію Микити Терехова, який страждає від остеохондрозу, а також дізналися, до яких наслідків може привести лікування альтернативною медициною. Детальніше читайте в матеріалі.

Микита Терехов

Остеохондроз

На проєкт звернулася прийомна мама Микити Терехова. У хлопчика виникли проблеми: з невідомих причин скривилася нога. Через це хлопчик не може нормально ходити і бігати. Микита дуже переживає з цього приводу, адже мріє грати у футбол. Під час огляду Валерій Ославський запідозрив, що викривлення з’явилося внаслідок новоутворення на нозі. Микита пройшов повне медичне обстеження: МРТ, а також отримав консультацію ортопеда. Лікарі проєкту встановили, що у Микити виникла пухлина — остеохондрома, яка привела до перелому гомілки. Щоб вилікувати хлопчика, потрібне оперативне втручання. Також частина пухлини потрібно відправити на гістологію, адже таке захворювання може спричинити рецидив…

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Олена Берегулько

Атопічна екзема

Олена звернулася на проєкт ще минулого сезону. Дівчина розповіла, що проблеми зі здоров’ям у неї почалися після того, як її в лісі вкусили кліщі. На тлі цього в Олени виникло захворювання Лайма. Пацієнтка розповіла, що страждає від свербежу, висипання, погіршення зору і проблем із серцем. Однак Катерина Безвершенко запідозрила у Олени не хворобу Лайма, а атопічну екзему. Після аналізів лікарі з’ясували, що дівчина не страждає від бореліозу. А, значить, найімовірніше у Олени — алергія. Але що покажуть аналізи? Чи вдасться фахівцям вирішити проблеми зі здоров’ям молодої дівчини?

Тетяна Сурмава

Рак грудей

Тетяна звернулася на проєкт в жахливому стані. Близько 10 років тому у жінки під рукою виникла пухлина. Однак вона не звернулася за допомогою до лікарів. Натомість вирішила скористатися альтернативною медициною. Тетяна звернулася до такого собі лікаря Потопальського, який усіх своїх пацієнтів лікує, навіть не оглядаючи, єдиними ліками — «Ілотізоном». Катерина Безвершенко була шокована такою історією. Але ще більше вона здивувалася, коли побачила, в якому жалюгідному стані перебувають груди Тетяни. Ліки, які приймала 6 років жінка, не допомогло. Більш того, пухлина перейшла і на обидві молочні залози і час від часу кровить. Тетяна пройшла обстеження у лікарів проєкту, які теж були шоковані тим станом, до якого довела себе жінка. Але чи вдасться їм допомогу новї пацієнтці? Чи вона звернулася за допомогою надто пізно.

Тетяна Івахно

Деформація зубів

Тетяна звернулася на проєкт з одним проханням — виправити зуби. Жінка страждає від вродженої проблеми — її зуби дещо випирають уперед. Через це Тетяна завжди відчувала себе незатишно, адже в дитинстві над нею завжди жартували і дражнили однокласники. Однак це не завадило їй вийти заміж і народити трьох здорових дочок. Тетяна зізнається, що звернутися на проєкт вона вирішила, тому що її чоловік почав їй зраджувати. Жінка мріє виправити посмішку і піти від чоловіка, ставши самостійною. Але чи вийде у лікарів виправити ситуацію? Адже проблема не тільки в зубах: верхня щелепа Тетяни трохи недорозвинена, а це ускладнює справу.

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 8: Лікарі проеєкту зіткнулися з найскладнішим захворюванням за всі 7 сезонів! Я соромлюсь свого тіла 7 сезон 8 випуск: Глядачі побачили неймовірну історію Микити Терехова, який страждає від остеохондрозу, а також дізналися, до яких наслідків може привести лікування альтернативною медициною

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