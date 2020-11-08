8 листопада в ефір телеканалу СТБ вийшов сьомий випуск 7 сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі побачили неймовірну історію Олесі Полтавченко, яка може втратити око через високий внутрішньоочний тиск, а також дізналися, як завершилося лікування кількох пацієнтів. Детальніше читайте в матеріалі.

Андрій Агафонов

Заяча губа і вовча паща

Андрій звернувся на проєкт з вродженим захворюванням — заячою губою і вовчою пащею. Як розповів чоловік, у дитинстві йому зробили кілька операцій, проте остання виявилася невдалою. Через це він не може повністю відкрити рот і, як наслідок, має великі проблеми з зубами. За 42 роки Андрій жодного разу не був у стоматолога. Карієс, зубний камінь — це ті проблеми, які найбільше його турбують. Валерій Ославський під час огляду запідозрив, що чоловікові останню операцію зробили неякісно. Саме тому виникли такі серйозні ускладнення. Але що покаже МРТ? Чи зможуть лікарі допомогти?

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 6: На проєкт звернувся хлопець, у якого з очей тече гній

Дмитро Пономаренко

Конглобатні акне

Минулого року Дмитро практично згнив заживо: усе його тіло було всіяне конглобатними акне, які заважали нормально жити. Щоб зупинити процес, він пройшов комплексне лікування ― як місцеве, так і медикаментозне, адже хлопець не тільки неправильно харчувався, а й мав хронічний гастрит. Однак не все йшло гладко. На початку лікування Дімі було дуже складно відмовитися від шкідливої ​​їжі. Найгірше, що і його мама спочатку потурала синові. Однак бажання стати здоровим перемогло — і Діма стійко пройшов усе лікування. Останнім етапом стала боротьба з наслідками акне — лазерне шліфування шкіри. Та чи допомогло воно? Який вигляд зараз має Діма?

Олеся Полтавченко

Набряк рогівки і глаукома

Із новою пацієнткою проєкту Валерій Ославський познайомився просто в офтальмологічній клініці, адже часу відкладати лікування немає. 8-річна Олеся Полтавченко страждає від болю в очах, який виникає внаслідок високого внутрішньоочного тиску і вторинної глаукоми. Як розповіла мама Олесі, все почалося з видалення вродженої катаракти. Виникли ускладнення — набряк рогівки. Через підвищення внутрішньоочного тиску дівчинка часто відчуває сильний біль. Ситуація настільки критична, що в будь-який момент вона може втратити око. Щоб допомогти, лікарі провели екстрену операцію, спрямовану на зменшення тиску. Але через два тижні стан Олесі повернувся в колишню форму. Яке рішення ухвалять лікарі?

Анна Береза

Діастаз

Анна — мама п’ятьох дітей. Жінка звернулася на проєкт з делікатною проблемою — діастазом — розходженням прямих м’язів живота. Після пологів м’язи втратили еластичність, шкіра обвисла і втратила привабливий вигляд. Анна просить вирішити цю проблему, адже хоче подобатися собі і чоловікові. Однак для того, щоб допомогти жінці, їй потрібно відмовитися від думки, що в майбутньому вона знову може стати мамою, адже для лікування потрібно поставити спеціальну сітку. Чи погодиться Анна на це? Усі подробиці дивіться в матеріалі.

Олена Сімак

Синдром Розенталя

Олена Сімак звернулася на проєкт зі складною проблемою — набряклими губами. Як зізналася жінка, у 6 років у неї вперше стався параліч лицьового нерва, через 5 років ситуація повторилася. А в 19 стався параліч другої половини обличчя, після чого губи жінки сильно опухли. Після численних досліджень лікарі припустили, що Олена страждає на неврологічну патологію (синдром Мішера — Мелькерссона — Розенталя). На проєкті жінка пройшла ретельне медичне обстеження і лікування у стоматолога. А на консультації у пластичного хірурга Олені запропонували зробити операцію зі зменшення губ. Як минуло лікування? Дивіться докладніше у випуску.

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