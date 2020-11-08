8 ноября в эфир телеканала СТБ вышел седьмой выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители увидели невероятную историю Алеси Полтавченко, которая может потерять глаз из-за высокого внутриглазного давления, а также узнали, как завершилось лечение нескольких пациентов. Подробнее читайте в материале.

Андрей Агафонов

Заячья губа и волчья пасть

Андрей обратился на проект с врожденным заболеванием — заячьей губой и волчьей пастью. Как рассказал мужчина, в детстве ему сделали несколько операций, однако последняя оказалась неудачной. Из-за этого он не может полностью открыть рот и, как следствие, возникли большие проблемы с зубами. За 42 года Андрей ни разу не был у стоматолога. Кариес, зубной камень — это те проблемы, которые сейчас больше всего беспокоят мужчину. Валерий Ославский во время осмотра заподозрил, что Андрею последнюю операцию сделали некачественно. Именно поэтому возникли такие серьезные осложнения. Но что покажет МРТ? Смогут ли врачи помочь?

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Дмитрий Пономаренко

Конглобатное акне

В прошлом году Дмитрий практически сгнил заживо: все его тело усеяли конглобатные акне, которые мешали нормально жить. Чтобы остановить процесс, он прошел комплексное лечение ― как местное, так и медикаментозное, ведь парень не только неправильно питался, но и имел хронический гастрит. Однако не все шло гладко. В начале лечения Диме было очень сложно отказаться от вредной пищи. Хуже всего, что и его мама поначалу потакала сыну. Однако желание стать здоровым взяло верх — и Дима стойко прошел все лечение. Последним этапом стала борьба с последствиями акне — лазерная шлифовка кожи. Но помогла ли она? Как сейчас выглядит Дима?

Алеся Полтавченко

Отек роговицы и глаукома

С новой пациенткой проекта Валерий Ославский познакомился прямо в офтальмологической клинике, ведь времени откладывать лечение — нет. 8-летняя Алеся Полтавченко страдает от боли в глазах, котороая возникает вследствие высокого внутриглазного давления и вторичной глаукомы. Как рассказала мама Алеси, все началось после удаления врожденной катаракты. Возникли осложнения — отек роговицы. Из-за повышенного внутриглазного давления девочка часто испытывает сильные боли. Ситуация настолько критична, что в любой момент малышка может потерять глаз. Чтобы помочь, врачи провели экстренную операцию, которая направлена на уменьшение внутриглазного давления. Но по прошествии двух недель состояние Алеси вернулось в прежнюю форму. Какое решение примут врачи?

Анна Береза

Диастаз

Анна — мама пятерых детей. Женщина обратилась на проект с деликатной проблемой — диастазом — расхождением прямых мышц живота. После родов мышцы утратили эластичность, кожа обвисла и потеряла привлекательный вид. Анна просит решить эту проблему, ведь хочет нравиться себе и мужу. Однако для того, чтобы помочь женщине, ей нужно отказаться от мысли, что в будущем она опять может стать мамой, ведь для лечения нужно поставить специальную сетку. Согласится ли Анна на такое лечение? Все подробности смотрите в материале.

Елена Симак

Синдром Розенталя

Елена Симак обратилась на проект со сложной проблемой ‒ набухшими губами. Как призналась женщина, в 6 лет у нее впервые случился паралич лицевого нерва, через 5 лет ситуация повторилась. А в 19 произошел паралич второй половины лица, после чего ее губы сильно опухли. После многочисленных исследований врачи предположили, что Елена страдает от неврологической патологии (синдрома Мишера ‒ Мелькерссона ‒ Розенталя). На проекте женщина прошла тщательное медицинское обследование и лечение у стоматолога. А на консультации у пластического хирурга Елене предложили сделать операцию по уменьшению губ. Но как прошло лечение? Смотрите подробнее в выпуске.

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