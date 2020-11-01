1 ноября в эфир телеканала СТБ вышел шестой выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители увидели невероятную историю Виктора Безушенко, у которого из глаз течет гной, а также узнали, как проходит лечение Елены Буханцовой, у которой возникли осложнения из-за диабета. Подробнее читайте в материале.

Виктор Безушенко

Гной в глазах

Виктор обратился на проект, потому что это — его последняя надежда. Как рассказал молодой человек, в детстве ему удалили черепно-мозговую грыжу, вследствие чего появились проблемы с глазами: из них часто течет гной. После обследования офтальмолог выяснила, что у Виктора слезные каналы перекрыты образованиями, из-за чего слезы не могут свободно вытекать. Они застаиваются и образуется гной. Чтобы исправить эту ситуацию, врачи предложили провести операцию, во время которой хирурги восстановят слезные проходы. Однако проблема в том, что есть большая вероятность рецидива. К тому же у Виктора есть еще одна проблема — снижение зрения, решить которую врач предложила с помощью очков.

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Елена Буханцова

Диабет и некроз тканей

Елена Буханцова обратилась на проект в ужасающем состоянии: у нее практически сгнила часть лица. Все началось с проблем с зубами. Но девушка не обратилась за помощью к врачам. Более того, у Елены диабет, но она нерегулярно принимала инсулин, что привело к коме. После обследования Елену в срочном порядке отправили в операционную. Девушке удалили почти половину челюсти, дно глазницы и половину скуловой кости. Лечение было направлено на сохранение жизни, ведь остается большая вероятность возникновения осложнений. Однако операция прошла успешно и врачи смогли продолжить дальнейшее лечение: они провели еще одну операцию, во время которой удалили 5 зубов. Именно они являлись причиной хронической инфекции. Но у Елены осталась еще одна проблема — глаза. После обследования офтальмолог вынес свой вердикт: чтобы сохранить здоровый глаз, нужно полностью удалить больной…

Артем Столпник

Нейропатия Шарко ― Мари ― Тута

Валерий Ославский впервые пришел к новому пациенту домой, ведь Артему из-за искривления стоп очень сложно ходить. Мужчина рассказал, что проблемы с ногами начались, когда ему было 15 лет. После обследования Валерий Ославский заметил сразу несколько патологий, однако для того, чтобы поставить правильный диагноз, Артема отправили на полное медицинское обследование. Врачи установили, что искривление стоп обусловлено редким заболеванием — нейропатией Шарко ― Мари ― Тута, при которой мышцы атрофируются, стопы и кисти худеют. Как следствие — человек может полностью перестать ходить. Это заболевание неизлечимо…

Полина Хлудеева

Хронический храп

Анна привела свою 8-летнюю дочь на проект, чтобы помочь ей справиться с хроническим храпом. Как рассказала женщина, когда Полине было 3 года, она начала задыхаться во время сна. Анна сразу же повезла дочь в больницу, где врачи сказали, что нужно удалять аденоиды и гланды. После операции улучшение не наступило. Через 2 месяца Анна обратилась к другому врачу, и он тоже рекомендовал удалить гланды. После этого женщина еще обращалась к нескольким специалистам, но никто из них не поставил одинаковый диагноз. Вдобавок у девочки обнаружили бронхиальную астму. На проекте Полину отправили на обследование, после которого было установлено, что у нее аллергия на пылевых клещей. Анна была очень удивлена таким диагнозом, ведь ранее врачи, к которым она обращалась, отмахнулись от анализа на аллергопробы…

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