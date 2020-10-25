25 октября в эфир телеканала СТБ вышел пятый выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители узнали невероятную историю Инны Артюшенко, у которой возникли серьезные осложнения после удаления аппендикса, а также продолжение борьбы с лишним весом одной из самых сложных пациенток проекта — Изабеллы Оглу. Подробнее читайте в материале.

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Инна Артюшенко

Последствия после удаления аппендикса

Инна обратилась на проект, потому что это ее последний шанс на нормальную жизнь. Проблемы со здоровьем начались в 13 лет после удаления аппендикса. Операция прошла очень неудачно: врачи зацепили прямую, 12-перстную кишку и мочевик. Около трех месяцев Инна провела без сознания, была в коме. После чего ей заново пришлось учиться ходить. Также у Инны образовалась грыжа, которая мешает нормально жить. Но самое страшное последствие операций — бесплодие, которое возникло из-за спаек. Чтобы продолжить лечение, Инна отправилась на медицинское обследование. Какой новый диагноз услышит женщина и почему он выбьет почву из-под ног, смотрите в выпуске.

Ярослав Смаль

Травма глаза

В два года с мальчиком произошла трагедия: ему в глаз попал салют. Тогда, чтобы спасти глаз, Ярику сделали операцию, после которой сшили веко. Чтобы понять, в каком состоянии глаз, мальчику провели медицинское обследование. Врачей проекта волновал вопрос: почему ранее, несмотря на то, что глаз Ярослава был в сохранной форме, не продолжили лечение? Специалисты проекта считают, что мальчику можно вернуть частично зрение, но для этого необходима операция по пересадке роговицы. Но прежде нужно расшить веки и сформировать слизистую оболочку. А чтобы глаз приобрел форму, Ярославу придется носить специальный глазной экзопротез.

Надежда Мельник

Сколиоз

Еще в детстве Надежде поставили диагноз «сколиоз». Болезнь прогрессировала и достигла 4-й стадии. Девушка не могла долго стоять и сидеть. После обследования Надежде провели сложнейшую операцию, во время которой поставили специальную пластину и исправили сколиоз на 80―90%. А после пациентке нужно было пройти долгий процесс реабилитации. Как сейчас выглядит девушка и почему после лечения она стала выше на 7 сантиметров? Смотрите в выпуске.

Изабелла Оглу

Ожирение

Из-за ожирения Изабелла практически жила в больнице. Именно там впервые девочку встретила Екатерина Безвершенко. Белла прошла всестороннее обследование, которое показало, что причина набора веса — нарушение питания. Беллу вместе с бабушкой отправили в реабилитационный центр, где под присмотром врачей она должна была не только научиться правильно питаться, но и заниматься физическими упражнениями. Только при условии снижения веса минимум на 10 кг ей могут провести бариатрическую операцию. Через три месяца пребывания в центре Белла сбросила всего 6 килограммов. Как признаются врачи, это очень мало. Однако сама девочка считает, что это много. Правда, реабилитологи заметили, что Белла не только не хочет выполнять упражнения, но и ест сладкое. После беседы с бабушкой Екатерина Безвершенко была вынуждена отправить Беллу домой с условием, что на протяжении двух месяцев она сбросит еще несколько килограмм. Только в таком случае ей можно будет провести операцию. Чем закончится эта история? И смогут ли врачи проекта помочь Белле?

Ростислав Сакало

Последствия перелома руки

Ростислава на проект привела сестра. Мальчик в детстве неудачно трижды сломал руку в одном и том же месте. Из-за этого сейчас рука практически недееспособна. Ростислав не может самостоятельно завязать шнурки. Проблемы есть и со сверстниками: его дразнят. Чтобы помочь Ростик, врачи в первую очередь отправили его на обследование: МРТ руки и 3D-модель кости позволят сделать более точные прогнозы относительно лечения. Как пройдет первая операция, и смогут ли врачи помочь мальчику? Смотрите подробнее в выпуске.

Зоя Петку

Последствия онкологии

Зоя Петку два года назад перенесла операцию по удалению молочной железы. Причина — рак груди 1-й степени. Как рассказала женщина, врачи ее не предупредили о том, что возможен такой исход. После лечения Зоя сделала все возможное, чтобы вернуться к прежней жизни. Единственное, что сейчас хочет женщина, — провести реконструкцию груди, ведь в ее жизни появился мужчина, ради которого она хочет поменяться.

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