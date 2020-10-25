25 жовтня в ефір телеканалу СТБ вийшов п’ятий випуск 7 сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі дізналися неймовірну історію Інни Артюшенко, у якої виникли ускладнення після видалення апендикса. А також продовження боротьби із зайвою вагою однієї з найскладніших пацієнток проєкту — Ізабелли Оглу. Детальніше читайте в матеріалі.

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Інна Артюшенко

Наслідки після видалення апендикса

Інна звернулася на проєкт, тому що це її останній шанс на нормальне життя. Проблеми зі здоров’ям почалися в 13 років, після видалення апендикса. Операція пройшла дуже невдало: лікарі зачепили пряму, 12-палу кишку і сечовий міхур. Близько трьох місяців Інна провела без свідомості, була в комі. Після чого їй наново довелося вчитися ходити. Також в Інни утворилася кила, яка заважає нормально жити. Та найстрашнішим наслідком після операцій стало безпліддя, яке виникло через спайки. Щоб продовжити лікування, Інна вирушила на медичне обстеження. Який новий діагноз почує жінка і чому він виб’є ґрунт з-під ніг, дивіться детальніше у випуску.

Ярослав Смаль

Травма ока

У два роки з хлопчиком сталася трагедія: йому в око влучив салют. Тоді, щоб урятувати орган зору, Ярику зробили операцію, після якої зашили повіку. Щоб зрозуміти, в якому стані око, хлопчикові провели медичне обстеження. Лікарів проєкту хвилювало питання: чому раніше, незважаючи на те, що око Ярослава було збережене, не продовжили лікування? Фахівці вважають, що хлопчикові можна повернути частково зір, але для цього потрібна операція з пересадки рогівки. Для цього треба розшити повіки і сформувати слизову оболонку. А щоб око тримало форму, Ярославу доведеться носити спеціальний очний екзопротез.

Надія Мельник

Сколіоз

Ще в дитинстві Надії поставили діагноз «сколіоз». Хвороба прогресувала і досягла 4-ї стадії. Дівчина не могла довго стояти і сидіти. Після обстеження Надії провели складну операцію, під час якої поставили спеціальну пластину і виправили сколіоз на 80―90%. Відтак пацієнтці потрібно було пройти тривалий процес реабілітації. Як вигляд має дівчина зараз, і чому після лікування вона стала вище на 7 сантиметрів? Дивіться у випуску.

Ізабелла Оглу

Ожиріння

Через ожиріння Ізабелла практично жила в лікарні. Саме там уперше дівчину зустріла Катерина Безвершенко. Белла пройшла всебічне обстеження, яке показало, що причина збільшення ваги — порушення харчування. Її разом з бабусею відправили в реабілітаційний центр, де під наглядом лікарів вона повинна була не тільки навчитися правильно харчуватися, а й займатися фізичними вправами. Тільки за умови зниження ваги мінімум на 10 кг Беллі можуть провести баріатричну операцію. Через три місяці перебування в центрі вона скинула всього 6 кілограмів. Як зізнаються лікарі, це дуже мало. Однак сама дівчина вважає, що це багато. Правда, реабілітологи помітили, що Белла не тільки не хоче виконувати вправи, але і їсть солодке. Після бесіди з бабусею Катерина Безвершенко була змушена відправити Беллу додому з умовою, що протягом двох місяців дівчинка скине ще кілька кілограмів. Тільки в такому випадку їй можна буде зробити операцію. Чим закінчиться ця історія? І чи зможуть лікарі проєкту допомогти Беллі?

Ростислав Сакало

Наслідки після перелому руки

Ростислава на проєкт привела сестра. Хлопчик у дитинстві невдало тричі зламав руку в одному місці. Через це зараз рука практично недієздатна. Ростислав не може самостійно зав’язати шнурки. Проблеми є і з однолітками: його дражнять. Щоб допомогти Ростик, лікарі передовсім відправили його на обстеження: МРТ руки і 3D-модель кістки дадуть змогу точніше спрогнозувати лікування. Як пройде перша операція, і чи зможуть лікарі допомогти хлопчикові? Дивіться детальніше у випуску.

Зоя Петку

Наслідки після онкології

Зоя Петку два роки тому перенесла операцію з видалення молочної залози. Причина — рак грудей 1-го ступеня. Як розповіла жінка, лікарі її не попередили про те, що можливий такий наслідок. Після лікування Зоя зробила все можливе, щоб повернутися до колишнього життя. Єдине, що зараз хоче жінка, — здійснити реконструкцію грудей, адже в її житті з’явився чоловік, заради якого вона хоче змінитися.

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