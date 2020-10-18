18 жовтня в ефір телеканалу СТБ вийшов четвертий випуск 7 сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі дізналися неймовірну історію боротьби з раком В’ячеслава Лукаша і про ускладнення після ремісії. Також лікарі проєкту почали лікування зубів Марка Удалого. Детальніше читайте в матеріалі.

Марк Удалий

Проблеми з зубами

На проєкт звернулася мама підлітка Марка Удалого, у якого величезні проблеми з зубами. Жінка в розпачі, адже кілька років тому без особливих на те причин зуби в її сина почали руйнуватися і випадати. Як зізнається хлопець, він навіть не може здійснювати ранкову гігієну рота, адже щоразу, коли щітка торкається до зубів, вони починають кришитися. Жінка вважає, що причина хвороби її сина — порча на смерть, яку навела її неприятелька. Однак у Валерія Ославського щодо цього зовсім інша думка. Лікар проєкту після огляду пацієнта був шокований станом його ротової порожнини. Чи вдасться допомогти Марку, а чи він звернувся по допомогу надто пізно?

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 3: Чи вдасться лікарям допомогти 5-річному хлопчику, який страждає на вроджену патологію розвитку обличчя?

Вікторія Підгорецька

Птоз

Вікторія звернулася на проєкт з неприємною проблемою — птозом — опущенням верхньої повіки. Жінці недуга дуже заважає, адже вона не відчуває себе повноцінною людиною. Вона хоче виправити проблему, передовсім для свого сина. Вікторія дуже соромиться свого відображення в дзеркалі. Вона соромиться навіть фотографуватися з сином, щоб не псувати йому фотографії. Після обстеження лікарі проєкту з’ясували, що на гостроту зору птоз не вплинув, проте офтальмологів насторожує анамнез Вікторії, адже, як стверджує жінка, недуга виникла раптово.

Василь Колопач

Ожиріння

Василь Колопач — один з найскладніших пацієнтів проєкту. Проблеми зі здоров’ям почалися з хвороби нирок, а після видалення однієї з них чоловік почав стрімко набирати вагу і за кілька років досягнув критичного стану — понад 200 кілограмів. Після двох операцій і лікування в реабілітаційному центрі Василеві залишилося зробити останню операцію — видалення зайвої шкіри. Однак у чоловіка раптово виникла ниркова недостатність, і операцію, на яку він так сподівався, довелося відкласти. Через півтора року Валерій Ославський вирішив провідати свого пацієнта, щоб дізнатися, чи можна продовжити лікування. Але, приїхавши до Василя додому, Валерій чоловіка не знайшов. Куди зник пацієнт, і чи зможуть лікарі продовжити його лікування, — дивіться детальніше у випуску.

В’ячеслав Лукаш

Післяопераційна кила

В’ячеслав Лукаш звернувся на проєкт з проблемою післяопераційної кили, яка виникла після виснажливої ​​боротьби з онкологічним захворюванням — раком підшлункової залози. Після кількох операцій, тривалого лікування, 12 хіміотерапій, пересадки стовбурових клітин і півтора десятка променевих терапій, остання з яких була всього кілька місяців тому, настала ремісія. Однак, як наслідок, з’явилася величезна післяопераційна кила. Саме цю проблему хоче вирішити В’ячеслав. Та що скажуть лікарі? Чи можна хоч якось допомогти молодому чоловікові?

Також у четвертому випуску ви дізнаєтеся, як проходить лікування Ольги Кочук, яка страждала на синдактилію (зрощення пальців на руках); чи вдалося встановити титанову пластину Леоніду Бондарю — чоловікові, у якого були серйозні проблеми з черепом; а також який вигляд зараз має Сергій Тесленко — хлопчик, який страждав на вроджену деформацію черепа?

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