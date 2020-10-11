11 жовтня в ефір телеканалу СТБ вийшов третій випуск 7 сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі познайомилися з 5-річним Тимуром Жируном, який страждає на колобому обличчя (вроджену патологію розвитку обличчя), а також дізналися, чи можна лікувати невиліковне захворювання ― себорейну пухирчатку, яка заважає жити Олені Скляр. Детальніше читайте в матеріалі.

Олена Скляр

Себорейна пухирчатка

Понад два роки Олена страждає на себорейну пухирчатку ― це невиліковне захворювання, за якого на тілі людини (на слизових оболонках і шкірі) з’являються бульбашки, які завдають сильного дискомфорту і, лопаючись, кровоточать і неприємно пахнуть. Як розповідає жінка, вона відразу ж звернулася до лікаря, і їй призначили лікування. Однак на повторні консультації Олена не прийшла, віддавши перевагу самостійному застосуванню ліків, у тому числі й гормональних препаратів. Через хворобу вона втратила роботу і набрала зайву вагу. Жінка в розпачі, вона боїться, що не зможе піклуватися про своїх дітей. Але чи вдасться лікарям проєкту допомогти Олені? Чи можна лікувати невиліковне захворювання? Дивіться детальніше у випуску.

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Тимур Жирун

Колобома обличчя (вроджена патологія розвитку обличчя)

На проєкт по допомогу звернулася мама 5-річного Тимура Жируна. У хлопчика вроджена аномалія розвитку обличчя. Як згадує Христина, коли вона була на 8 місяці вагітності, лікарі після УЗД попередили про те, що в дитини може бути заяча губа. Однак після народження виявилося, що в Тимура двостороннє незрощення обличчя. Христина сильно переживає за свого сина, вона без сліз не може говорити про ті проблеми зі здоров’ям, які є в її дитини. У рік Тимуру зробили першу операцію з корекції патології, під час якої зшили шкіру обличчя. Однак на цьому жінка припинила лікування. Зараз вона дуже шкодує про це і просить допомогти її маленькому синові. Після повного медичного обстеження лікарі запропонували провести кілька операцій для відновлення піднебіння, а також поліпшити за допомогою оперативного втручання ситуацію зі шкірою обличчя. Але чи будуть успішними лікування і реабілітація Тимура? Про це дивіться докладніше у випуску.

Ірина Урбан

Надмірне потовиділення

Дівчина звернулася до Людмили Шупенюк з делікатною проблемою ― надмірним потовиділенням. Як розказала Ірина, це дуже заважає їй жити, адже вона працює моделлю plus size, і зайве потовиділення по всьому тілу може зашкодити розвитку її кар’єри в майбутньому. Незважаючи на зайву вагу, Ірина не збирається худнути, оскільки їй дуже подобається її вигляд. Після обстеження лікарі проєкту встановили, що в дівчини є деякі утворення в ділянці яєчників. А значить, вона повинна пройти додаткове обстеження, після якого можна буде призначити лікування.

Також у третьому випуску ви дізнаєтеся, як зараз почувається Адам Чекотун ― чоловік, у якого було викривлення статевого члена; а ще чим закінчилося лікування Олександра Мустяци ― хлопця, у якого були зайві зуби, і Наталії Панової ― жінки, чиє обличчя було знівечене після ДТП.

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 3: Чи вдасться лікарям допомогти 5-річному хлопчику, який страждає на вроджену патологію розвитку обличчя? Я соромлюсь свого тіла 7 сезон 3 випуск: як 5-річний Тимур Жирун буде боротися з вродженою патологією розвитку обличчя, а також, чи можна лікувати невиліковне захворювання - себорейную пухирчатку, яка заважає жити Олені Скляр

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