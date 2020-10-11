11 октября в эфир телеканала СТБ вышел третий выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители познакомились с 5-летним Тимуром Жируном, который страдает от колобома лица (врожденной патологии развития лица), а также узнали, можно ли купировать неизлечимое заболевание ― себорейную пузырчатку, которая мешает жить Елене Скляр. Подробнее читайте в материале.

Елена Скляр

Себорейная пузырчатка

Больше двух лет Елена страдает от себорейной пузырчатки ― это неизлечимое заболевание, при котором на теле человека (на слизистых оболочках и коже) появляются пузыри, которые вызывают сильный дискомфорт и, лопаясь, кровоточат и неприятно пахнут. Как рассказывает женщина, она сразу же обратилась к врачу, и ей назначили лечение. Однако на повторные консультации Елена не пошла, отдав предпочтение самостоятельному применению лекарств, в том числе и гормональных препаратов. Из-за болезни Елена потеряла работу и набрала лишний вес. Женщина в отчаянии, она боится, что не сможет заботиться о своих детях. Но удастся ли врачам проекта помочь Елене? Можно ли купировать неизлечимое заболевание? Смотрите подробнее в выпуске.

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Тимур Жирун

Колобома лица (врожденная патология развития лица)

На проект за помощью обратилась мама 5-летнего Тимура Жируна. У мальчика врожденная аномалия развития лица. Как вспоминает Кристина, когда она была на 8 месяце беременности, врачи после УЗИ предупредили о том, что у ребенка может быть заячья губа. Однако после рождения оказалось, что у Тимура двухстороннее несрастание лица. Кристина очень сильно переживает за своего сына, она без слез не может говорить о тех проблемах со здоровьем, которые есть у ее ребенка. В год Тимуру провели первую операцию по коррекции патологии, во время которой сшили кожу лица. Однако на этом женщина прекратила лечение. Сейчас она очень жалеет об этом и просит помочь ее маленькому сыну. После полного медицинского обследования врачи предложили провести несколько операций по восстановлению нёба, а также улучшить с помощью оперативного вмешательства ситуацию с кожей лица. Но будут ли успешными лечение и реабилитация Тимура? Об этом смотрите подробнее в выпуске.

Ирина Урбан

Излишнее потоотделение

Девушка обратилась к Людмиле Шупенюк с деликатной проблемой ― излишним потоотделением. Как говорит Ирина, это очень мешает ей жить, ведь она работает моделью plus size, и излишнее потоотделение по всему телу может препятствовать развитию ее карьеры в будущем. Несмотря на лишний вес, Ирина не собирается худеть, поскольку ей очень нравится, как она выглядит. После обследования врачи проекта установили, что у девушки есть некоторые образования в области яичников. А значит, она должна пройти дополнительное обследование, после которого можно будет назначить лечение.

Также в третьем выпуске вы узнаете, как сейчас себя чувствует Адам Чекотун ― мужчина, у которого было искривление полового члена; а еще чем закончилось лечение Александра Мустяци ― парня, у которого были лишние зубы, и Натальи Пановой ― женщины, чье лицо было изуродовано после ДТП?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 3: Удастся ли врачам помочь 5-летнему мальчику, который страдает от врожденной патологии развития лица? Я соромлюсь свого тіла 7 сезон 3 выпуск: как 5-летний Тимур Жирун будет бороться с врожденной патологией развития лица, а также, можно ли купировать неизлечимое заболевание ― себорейную пузырчатку, которая мешает жить Елене Скляр

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