4 октября в эфир телеканала СТБ вышел второй выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители увидели пациентку, у которой сгнила часть лица, ― успеют ли врачи помочь ей? А также познакомились с чудо-девочкой, у которой на правой руке семь пальцев! Удастся ли подарить маленькой Виктории надежду на выздоровление? Подробнее читайте в материале.

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Елена Буханцова

Эндотоксикоз и некроз тканей

Елена Буханцова обратилась на проект в ужасающем состоянии: у нее практически сгнила часть лица. Как рассказала Елена, все началось с проблем с зубами. Но девушка не обратилась за помощью к врачам, даже несмотря на высокую температуру и проблемы с легкими. Более того, у Елены диабет, однако она нерегулярно принимала инсулин, что привело к коме. Дважды. Валерий Ославский был шокирован таким халатным отношением к своему здоровью, ведь на лице у Елены уже начался процесс некроза тканей. После обследования Елену в срочном порядке отправили в операционную. Девушке удалили почти половину челюсти, дно глазницы и половину скуловой кости. Лечение в первую очередь было направлено на сохранение жизни, ведь даже после оперативного вмешательства остается большая вероятность возникновения осложнений…

Ольга Стасюк

Нейрофиброматоз

Ольга Стасюк обратилась на проект с деликатной проблемой: на теле у женщины есть небольшие образования, самое крупное из которых — над ягодицами. Первое появилось, когда Ольге было 17 лет, но после беременности таких образований стало намного больше, а самое большое стало размером почти с кулак! После обследования врачи выяснили, что наросты на теле — это нейрофиброматоз 1-го типа — редкое генетическое заболевание. Ольге Стасюк была проведена операция, во время которой самый большой нарост был удален.

Борис-Иван Ярем (отец Борис)

Варикоз

Отец Борис обратился за помощью на проект из-за варикоза. Его состояние ухудшилось после перелома пятки. На ногах появились гнойные язвы, изменился цвет кожи. После обследования было установлено, что у батюшки Бориса на правой ноге — последняя, шестая стадия варикоза. Однако благодаря комплексному лечению врачам удалось приостановить развитие язв.

Виктория Дьо

Аномалия развития руки

На проект обратилась мама маленькой девочки — Виктории Дьо, которая с рождения страдает от аномалии развития правой руки: у девочки семь пальцев. Однако ее мама была несколько непоследовательна в своем поведении. Она трижды не приезжала на консультацию к врачам проекта. Но все же Валерию Ославскому удалось связаться с женщиной, и она привезла свою дочь на обследование. Врачи отказались лечить локтевой сустав Виктории, так как это может в будущем плохо отразиться на ее здоровье. Однако было принято решение удалить два лишних пальца. Такое предложение мама Вики сначала приняла, однако на последующие консультации не приехала. Более того, она и вовсе перестала отвечать на телефонные звонки. Сумеют ли врачи проекта возобновить связь с женщиной и помочь Виктории? Смотрите подробнее в выпуске.

Вероника Волобуева

Проблем с аденоидами

У 5-летней Вероники были проблемы с дыханием из-за аденоидов, которые врачи проекта впоследствии удалили. Также девочка страдала из-за проблем с зубами: они повыпадали. Чтобы решить этот вопрос, стоматологи провели процедуру детского протезирования. А маме Вероники — Оксане — ранее удалили щитовидную железу и еще решили интимную проблему: полное удвоение половых органов.

Денис Попугай

Цервикальная дистония (кривошея)

Денис Попугай обратился на проект с серьезной проблемой — цервикальной дистонией. 8 лет назад, после работы на стройке, мужчину начала беспокоить шея. Денис сразу же обратился к врачам: после операций кривошею удалось исправить. Однако некоторое время спустя проблема вернулась. После обследования врачи проекта предложили провести дополнительные операции. Но смогут ли врачи помочь ему? Смотрите подробнее в выпуске.

Каролина Писаревская

Новообразование в ухе

Каролина Писаревская обратилась за помощью, потому что в ее ухе появилась опухоль. Три года назад утром из уха женщины пошла кровь. Каролина сразу же обратилась к врачу, однако лечение не помогло. Вскоре в ухе появился шум, а затем ― маленький прыщик, который начал расти. Сейчас у Каролины часто идет кровь из уха, она практически ничего не слышит. Женщина боится, что эта опухоль злокачественная. После обследования Каролине провели операцию по удалению опухоли, которую после извлечения отправили на гистологическое исследование. Что покажут анализы? Ведь, если это онкология, то Каролину ждет долгий курс химиотерапии.

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