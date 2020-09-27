27 сентября в эфир телеканала СТБ вышел премьерный выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители увидели, как 3-летний сын воина АТО начал борьбу с дистрофической дисплазией. Также вы узнали, к каким последствиям привело варикозное расширение вен у отца Бориса и чем на самом деле оказался «хвост» Ольги Стасюк. Подробнее читайте в материале.

Святослав Кучеренко

Дистрофическая дисплазия

Святослав появился на свет с врожденной патологией ног — дистрофической дисплазией. Родители мальчика — воин АТО Владимир и его жена-волонтер — начали лечение сына с рождения. Бесконечные гипсования и операции смогли только частично решить проблему: сейчас Святослав может ходить только на носочках. Однако маленький герой не сдается и борется за право быть здоровым. Валерий Ославский не мог остаться равнодушным к такой серьезной проблеме. Поэтому было принято решение оперировать немедленно. Но удастся ли врачам помочь Святославу?

Изабелла Оглу

Ожирение

На проект с мольбой о помощи обратилась бабушка 12-летней Изабеллы Оглу. Девочка страдает от ожирения четвертой степени. Ей сложно самостоятельно передвигаться, к тому же у нее серьезные проблемы с сердцем. После обследований врачи выяснили, что во время сна у Беллы происходит остановка дыхания, а ее организм не получает достаточного количества кислорода. А это может спровоцировать инсульты или остановку сердца. Чтобы начать лечение, был проведен медицинский консилиум, где врачи мирового уровня решали, можно ли Белле провести бариатрическую операцию. А пока девочка отправилась в реабилитационный центр. Там под присмотром врачей ей отрегулируют питание и подберут физические нагрузки. Все для того, чтобы уменьшить вес, который в 12 лет составляет почти 110 килограмм.

Ольга Стасюк

Нейрофиброматоз

Ольга Стасюк обратилась на проект с деликатной проблемой: на теле у женщины есть небольшие образования, самое крупное из которых — над ягодицами. Первое образование появилось, когда Ольге было 17 лет, однако она постеснялась и не обратилась к врачам. Через несколько лет, особенно после беременности, таких образований стало намного больше — они распространились по всему телу, а самое большое стало размером почти с кулак! Ольга Стасюк рассказала, что иногда эти образования гноятся и из них сочится некая жидкость. После обследования врачи выяснили, что это не папиллома, как ранее говорили Ольге. Наросты на теле — нейрофиброматоз 1-го типа — редкое генетическое заболевание, которое нельзя вылечить полностью. Избавиться от наростов можно только с помощью оперативного вмешательства.

Борис-Иван Ярем (отец Борис)

Варикоз

Отец Борис обратился за помощью на проект из-за варикоза. Его состояние ухудшилось после перелома пятки. Во время осмотра Екатерина Безвершенко увидела, что ноги в очень плохом состоянии: появились гнойные язвы, изменился цвет кожи, а постоянная боль мешает нормально передвигаться или долго стоять. По словам жены отца Бориса, они уже потеряли надежду, ведь перепробовали много средств, но все тщетно. После обследования было установлено, что у батюшки Бориса на левой ноге 4-я стадия варикозного расширения вен, а на правой — последняя, шестая, которая практически не поддается лечению…

Наталья Щетникова

Экзофтальм (смещение глазного яблока)

Наталья обратилась на проект с серьезной проблемой — экзофтальмом (смещением глазного яблока). После обследования врачи выяснили причину возникновения болезни — опухоль правой орбиты. Женщина мужественно вытерпела 27 курсов облучения, и рост опухоли остановился. После этого Наталью дважды прооперировали. Хирурги смогли удалить большую часть опухоли из мягких и костных тканей головы. Пациентке предстояла последняя операция по реконструкции век и блефаропластика.

Как сейчас выглядит Наталья Щетникова и удалось ли врачам исправить все недостатки, смотрите в 1 выпуске 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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