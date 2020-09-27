27 вересня в ефір телеканалу СТБ вийшов прем’єрний випуск 7 сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі побачили, як 3-річний син воїна АТО почав боротьбу з дистрофічною дисплазією. Також ви дізналися, до яких наслідків призвело варикозне розширення вен у отця Бориса і чим насправді виявився «хвіст» Ольги Стасюк. Детальніше читайте в матеріалі.

Святослав Кучеренко

Дистрофічна дисплазія

Святослав з’явився на світ з вродженою патологією ніг — дистрофічною дисплазією. Батьки хлопчика — воїн АТО Володимир і його дружина-волонтерка — почали лікування сина від народження. Нескінченні гіпсування та операції змогли тільки частково вирішити проблему: наразі Святослав може ходити тільки навшпиньки. Однак маленький герой не здається і бореться за право бути здоровим. Валерій Ославський не міг залишитися байдужим до такої серйозної проблеми. Тому було ухвалено рішення оперувати негайно. Та чи вдасться лікарям допомогти Святославу?

Ізабелла Оглу

Ожиріння

На проєкт із благаннями про допомогу звернулася бабуся 12-річної Ізабелли Оглу. Дівчинка страждає на ожиріння четвертого ступеня. Їй складно самостійно пересуватися, до того ж у неї серйозні проблеми з серцем. Після обстежень лікарі з’ясували, що під час сну у Белли відбувається зупинка дихання, а її організм не отримує достатньої кількості кисню. А це може спровокувати інсульти або зупинку серця. Щоб почати лікування, було проведено медичний консиліум, де лікарі світового рівня вирішували, чи можна Беллі робити баріатричну операцію. А поки дівчинка вирушила в реабілітаційний центр. Там під наглядом лікарів їй відрегулюють харчування і доберуть фізичні навантаження. Все для того, щоб зменшити вагу, яка в 12 років становить майже 110 кілограмів.

Ольга Стасюк

Нейрофіброматоз

Ольга Стасюк звернулася на проєкт із делікатною проблемою: на тілі в жінки є невеликі нарости, найбільший із яких — над сідницями. Перший з’явився, коли Ользі було 17 років, проте вона посоромилася і не звернулася до лікарів. Через кілька років, особливо після вагітності, таких утворень стало набагато більше — вони поширилися по всьому тілу, а найбільше стало розміром майже з кулак! Ольга Стасюк розповіла, що іноді ці утворення гниють і з них сочиться рідина. Після обстеження лікарі з’ясували, що це не папілома, як раніше казали Ользі. Нарости на тілі — нейрофіброматоз 1-го типу — рідкісне генетичне захворювання, яке не можна вилікувати повністю. Позбутися від наростів можна тільки за допомогою оперативного втручання.

Борис-Іван Ярем (отець Борис)

Варикоз

Отець Борис звернувся по допомогу на проєкт через варикоз. Його стан погіршився після перелому п’яти. Під час огляду Катерина Безвершенко побачила, що ноги в дуже поганому стані: з’явилися гнійні виразки, змінився колір шкіри, а постійний біль заважає нормально пересуватися або довго стояти. За словами дружини отця Бориса, вони вже втратили надію, адже перепробували багато засобів, проте все марно. Після обстеження було встановлено, що в отця Бориса на лівій нозі четверта стадія варикозного розширення вен, а на правій — остання, шоста, яка практично не піддається лікуванню…

Наталія Щетнікова

Екзофтальм (зміщення очного яблука)

Наталія звернулася на проєкт із серйозною проблемою — екзофтальмом (зміщенням очного яблука). Після обстеження лікарі з’ясували причину виникнення хвороби — пухлина правої орбіти. Жінка мужньо витерпіла 27 курсів опромінення, і зростання пухлини зупинилося. Після цього Наталію двічі прооперували. Хірурги видалили більшу частину пухлини з м’яких і кісткових тканин голови. Залишалася остання операція з реконструкції повік і блефаропластика.

Який вигляд зараз має Наталія Щетнікова і чи вдалося лікарям виправити всі недоліки, дивіться в 1 випуску 7 сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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