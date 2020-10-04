4 жовтня в ефір телеканалу СТБ вийшов другий випуск 7 сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі побачили пацієнтку, у якої згнила частина обличчя, ― чи встигнуть лікарі допомогти їй? А також познайомилися з диво-дівчинкою, у якої на правій руці цілих сім пальців! Чи вдасться подарувати маленькій Вікторії надію на одужання? Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 1: на проєкт звернулася пацієнтка з «хвостом»

Олена Буханцова

Ендотоксикоз і некроз тканин

Олена Буханцова звернулася на проєкт у жахливому стані: у неї практично згнила частина обличчя. Як розповіла Олена, все почалося з проблем із зубами. Однак дівчина не звернулася по допомогу до лікарів, навіть незважаючи на високу температуру і проблеми з легенями. Більш того, в Олени діабет, проте вона нерегулярно приймала інсулін, що призвело до коми. Двічі. Валерій Ославський був шокований таким недбалим ставленням до свого здоров’я, адже на обличчі в Олени вже почався процес некрозу тканин. Після обстеження Олену в терміновому порядку відправили в операційну. Дівчині видалили майже половину щелепи, дно очниці і половину виличної кістки. Лікування було спрямоване насамперед на збереження життя, адже навіть після оперативного втручання залишається велика ймовірність виникнення ускладнень…

Ольга Стасюк

Нейрофіброматоз

Ольга Стасюк звернулася на проєкт із делікатною проблемою: на тілі жінки є невеликі утворення, найбільше з яких — над сідницями. Перше з’явилося, коли Ользі було 17 років, але після вагітності таких утворень стало набагато більше, а найбільше стало розміром майже з кулак! Після обстеження лікарі з’ясували, що нарости на тілі — це нейрофіброматоз 1-го типу — рідкісне генетичне захворювання. Ользі Стасюк зробили операцію, під час якої найбільший наріст було видалено.

Борис-Іван Ярем (отець Борис)

Варикоз

Отець Борис звернувся по допомогу через варикоз. Його стан погіршився після перелому п’яти. На ногах з’явилися гнійні виразки, змінився колір шкіри. Після обстеження було встановлено, що в батюшки Бориса на правій нозі — остання, шоста стадія варикозу… Однак завдяки комплексному лікуванню лікарям вдалося призупинити розвиток виразок.

Вікторія Дьо

Аномалія розвитку руки

На проєкт звернулася мама маленької дівчинки — Вікторії Дьо, яка від народження страждає на аномалію розвитку правої руки: у дівчинки сім пальців. Однак її мама була дещо непослідовною у своїй поведінці. Вона тричі не приїжджала на консультацію до лікарів проєкту. Але все ж Валерію Ославському вдалося зв’язатися з жінкою, і вона привезла свою дочку на обстеження. Лікарі відмовилися лікувати ліктьовий суглоб Вікторії, оскільки це може в майбутньому негативно позначитися на її здоров’ї. Однак було ухвалено рішення видалити два зайвих пальці. Таку пропозицію мама Віки спочатку прийняла, однак на наступні консультації не приїхала. Ба більше, вона зовсім перестала відповідати на телефонні дзвінки. Чи зуміють лікарі проєкту відновити зв’язок із жінкою і допомогти Вікторії? Дивіться докладніше у випуску.

Вероніка Волобуєва

Проблеми з аденоїдами

У 5-річної Вероніки були проблеми з диханням через аденоїди, які лікарі проєкту згодом видалили. Також дівчинка страждала через проблеми з зубами: вони повипадали. Щоб вирішити це питання, стоматологи провели процедуру дитячого протезування. Також мамі Вероніки — Оксані — раніше видалили щитоподібну залозу, а також вирішили інтимну проблему: повне подвоєння статевих органів.

Денис Попугай

Цервікальна дистонія (кривошия)

Денис Попугай звернувся на проєкт із серйозною проблемою — цервікальною дистонією. 8 років тому, після роботи на будівництві, чоловіка почала турбувати шия. Денис одразу ж звернувся до лікарів: після операцій кривошию вдалося виправити. Однак через якийсь час проблема повернулася. Після обстеження лікарі проєкту запропонували провести додаткові операції. Але чи вдасться їм допомогти чоловікові? Дивіться докладніше у випуску.

Кароліна Писарівська

Новоутворення у вусі

Кароліна Писарівська звернулася по допомогу, тому що в її вусі з’явилася пухлина. Три роки тому вранці з вуха жінки пішла кров. Кароліна відразу ж звернулася до лікаря, однак лікування не допомогло. Незабаром у вусі з’явився шум, а потім — маленький прищик, який почав рости. Зараз у Кароліни часто йде кров з вуха, вона практично нічого не чує. Жінка боїться, що ця пухлина злоякісна. Після обстеження Кароліні зробили операцію з видалення пухлини, яку після вилучення відправили на гістологічне дослідження. Що покажуть аналізи? Адже, якщо це онкологія, то на Кароліну чекає тривалий курс хімієтерапії.

Читайте нас також у Viber і Telegram.