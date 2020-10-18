18 октября в эфир телеканала СТБ вышел четвертый выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители узнали невероятную историю борьбы с раком Вячеслава Лукаша и об осложнениях после ремиссии. Также врачи проекта начали лечение зубов Марка Удалого. Подробнее читайте в материале.

Марк Удалый

Проблемы с зубами

На проект обратилась мама подростка Марка Удалого, у которого серьезные проблемы с зубами. Женщина в отчаянии, ведь несколько лет назад без особых причин зубы у ее сына начали разрушаться и выпадать. Как признается парень, он даже не может проводить утреннюю гигиену рта, ведь каждый раз, когда щетка касается зуба, он начинается крошиться. Женщина считает, что причина болезни ее сына — порча на смерть, которую навела ее неприятельница. Однако у Валерия Ославского на этот счет совсем другое мнение. Врач проекта после осмотра пациента был шокирован состоянием его ротовой полости. Удастся ли помочь Марку, или он обратился за помощью слишком поздно?

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Виктория Подгорецкая

Птоз

Виктория обратилась на проект с неприятной проблемой — птозом — опущением верхнего века. Женщине недуг очень мешает, ведь она не чувствует себя полноценным человеком. Она хочет исправить проблему, в первую очередь, для своего сына. Виктория очень стесняется своего отражения в зеркале. Она стесняется даже фотографироваться с сыном, чтобы не портить ему фотографию. После обследования врачи проекта выяснили, что на остроту зрения птоз не повлиял, однако офтальмологов настораживает анамнез Виктории, ведь, как утверждает женщина, недуг появился внезапно.

Василий Колопач

Ожирение

Василий Колопач — один из самых сложных пациентов проекта. Проблемы со здоровьем начались с болезни почек, а после удаления одной из них мужчина стремительно начал набирать вес и за несколько лет достиг критического состояния — более 200 килограммов. После двух операций и лечения в реабилитационном центре Василию осталось провести последнюю операцию — удаление лишней кожи. Однако у него внезапно возникла почечная недостаточность, и операцию, на которую он так надеялся, пришлось отложить. Однако через полтора года Валерий Ославский решил проведать своего пациента, чтобы узнать, можно ли продолжить лечение. Но, приехав к Василию домой, Валерий мужчину не нашел. Куда пропал пациент, и смогут ли врачи продолжить его лечение, — смотрите подробнее в выпуске.

Вячеслав Лукаш

Послеоперационная грыжа

Вячеслав Лукаш обратился на проект с проблемой послеоперационной грыжи, которая возникла после изнурительной борьбы с онкологическим заболеванием — раком поджелудочной железы. После нескольких операций, длительного лечения, 12 химиотерапий, пересадки стволовых клеток и полуторадесятка лучевых терапий, последняя из которых была всего несколько месяцев назад, наступила ремиссия. Однако, как следствие, появилась огромная послеоперационная грыжа. Именно эту проблему хочет решить Вячеслав. Но что скажут врачи? Можно ли хоть как-то помочь молодому человеку?

Также в четвертом выпуске вы узнаете, как проходит лечение Ольги Кочук, которая страдала от синдактилии (сращения пальцев на руках); удалось ли установить титановую пластину Леониду Бондарю — мужчине, у которого были серьезные проблемы с черепом; а также как сейчас выглядит Сергей Тесленко — мальчик, который страдал врожденной деформацией черепа.

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