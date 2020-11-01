1 листопада в ефір телеканалу СТБ вийшов шостий випуск 7 сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі побачили неймовірну історію Віктора Безушенка, у якого з очей тече гній, а також дізналися, як проходить лікування Олени Буханцової, у якої виникли ускладнення через діабет. Детальніше читайте в матеріалі.

Віктор Безушенко

Гній в очах

Віктор звернувся на проєкт, тому що це ― його остання надія. Як розповів молодий чоловік, у дитинстві йому видалили черепно-мозкову грижу, внаслідок чого з’явилися проблеми з очима: з них часто тече гній. Після обстеження офтальмолог з’ясувала, що у Віктора слізні канали перекриті утвореннями, через що сльози не можуть вільно витікати. Вони застоюються і утворюється гній. Щоб виправити цю ситуацію, лікарі запропонували провести операцію, під час якої хірурги відновлять слізні протоки. Однак існує велика ймовірність рецидиву. До того ж у Віктора є ще одна проблема ― зниження зору, вирішити яку лікар запропонувала за допомогою окулярів.

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 5: Проєкт — це остання надія для пацієнтів

Олена Буханцова

Діабет і некроз тканин

Олена Буханцова прийшла на проєкт у жахливому стані: у неї практично згнила частина обличчя. Усе почалося з проблем із зубами. Але дівчина не звернулася по допомогу до лікарів. Ба більше, в Олени діабет, але вона нерегулярно вживала інсулін, що призвело до коми. Після обстеження її в терміновому порядку відправили в операційну. Дівчині видалили майже половину щелепи, дно очниці і половину виличної кістки. Лікування було спрямоване на збереження життя, адже залишається велика ймовірність виникнення ускладнень. Однак операція пройшла успішно і лікарі змогли продовжити подальше лікування: вони провели ще одну операцію, під час якої видалили 5 зубів. Саме вони були причиною хронічної інфекції. Та в Олени залишилася ще одна проблема ― очі. Після обстеження офтальмолог оголосив свій вердикт: щоб зберегти здорове око, потрібно повністю видалити хворе…

Артем Столпник

Нейропатія Шарко ― Марі ― Тута

Валерій Ославський уперше прийшов до нового пацієнта додому, адже Артему через викривлення стоп дуже важко ходити. Чоловік розповів, що проблеми з ногами почалися, коли йому було 15 років. Після огляду Валерій Ославський помітив відразу кілька патологій, проте для того, щоб поставити правильний діагноз, Артема відправили на повне медичне обстеження. Лікарі встановили, що викривлення стоп зумовлене рідкісним захворюванням ― нейропатією Шарко ― Марі ― Тута, за якої м’язи атрофуються, стопи і кисті худнуть. Як наслідок ― людина може повністю перестати ходити. Це захворювання невиліковне …

Поліна Хлудєєва

Хронічне хропіння

Анна привела свою 8-річну дочку на проєкт, щоб допомогти їй позбутися хронічного хропіння. Як розповіла жінка, коли Поліні було 3 роки, вона почала задихатися під час сну. Анна відразу ж повезла доньку в лікарню, де лікарі сказали, що потрібно видаляти аденоїди і гланди. Після операції поліпшення не настало. Через 2 місяці Анна звернулася до іншого лікаря, і він теж рекомендував видалити гланди. Після цього жінка ще зверталася до кількох фахівців, але ніхто з них не поставив однаковий діагноз. До того ж у дівчинки виявили бронхіальну астму. На проєкті Поліну відправили на обстеження, після якого було встановлено, що у неї алергія на пилових кліщів. Анна була дуже здивована таким діагнозом, адже раніше лікарі, до яких вона зверталася, відмахнулися від аналізу на алергопроби…

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