15 ноября в эфир телеканала СТБ вышел восьмой выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители увидели невероятную историю Никиты Терехова, который страдает от остеохондроза, а также узнали, к каким последствиям может привести лечение альтернативной медициной. Подробнее читайте в материале.

Никита Терехов

Остеохондроз

На проект обратилась приемная мама Никиты Терехова. У мальчика возникли проблемы: по неизвестным причинам искривилась нога. Из-за этого мальчик не может нормально ходить и бегать. Никита очень переживает по этому поводу, ведь мечтает играть в футбол. Во время осмотра Валерий Ославский заподозрил, что искривление появилось вследствии новообразования на ноге. Никита прошел полное медицинское обследование: МРТ, а также получил консультацию ортопеда. Врачи проекта установили, что у Никиты возникла опухоль — остеохондрома, которая привела к перелому голени. Чтобы вылечить мальчика, врачи предложили оперативное вмешательство. Также часть опухоли нужно отправить на гистологию, ведь такая опухоль может повлечь рецидив…

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Елена Берегулько

Атопическая экзема

Елена обратилась на проект еще в прошлом сезоне. Девушка рассказала, что проблемы со здоровьем у нее начались после того, как ее в лесу укусили клещи. На фоне этого у Елены возникло заболевания Лайма. Пациентка рассказала, что постоянно мучается от кожного зуда, высыпания, ухудшения зрения и проблемы с сердцем. Однако екатерина Безвершенко заподозрила у Елены не болезнь Лайма, а атопичную экзамену. После анализов врачи выяснили, что девушка не страдает от боррелиоза. А, значит, вероятнее всего у Елены — аллергия. Но что покажут анализы? Удастся ли специалистам решить проблемы со здоровьем молодой девушки?

Татьяна Сурмава

Рак груди

Татьяна обратилась на проект в плачевном состоянии. Около 10 лет назад у женщины под рукой возникла опухоль. Однако она не обратилась за помощью к врачам. Вместо этого решила воспользоваться альтернативной медициной. Татьяна обратилась к некому доктору Потопальскому, который всех своих пациентов лечит, даже не осматривая, одним лекарством — «Илотизоном». Екатерина Безвершенко была шокирована такой историей. Но еще больше она удивилась, когда увидела, в каком плачевном состоянии находится грудь Татьяны. Лекарство, которое принимала 6 лет женщина, не помогло. Более того, опухоль перешла и на вторую грудь и время от времени кровит. Татьяна прошла обследование у врачей проекта, которые тоже были шокированы тем состоянием, до которого довела себя женщина. Но удастся ли им помощь новой пациентке? Или она обратилась за помощью слишком поздно.

Татьяна Ивахно

Деформация зубов

Татьяна обратилась на проект с одной просьбой — исправить зубы. Женщина страдает от врожденной проблемы — ее зубы несколько выпирают вперед. Из-за этого Татьяна всегда чувствовала себя неуютно, ведь в детстве над ней всегда подшучивали и дразнили одноклассники. Однако это не помешало ей выйти замуж и родить троих здоровых дочерей. Татьяна признается, что обратиться на проект она решила, потому что ее муж начал ей изменять. Женщина мечтает исправить улыбку и уйти от мужа, став самостоятельной. Но получится ли у врачей исправить ситуацию? Ведь проблема не только в зубах: верхняя челюсть Татьяны немного недоразвита, а это усложняет дело.

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 8: Врачи проекта столкнулись с самым сложным заболеванием за все 7 сезонов! Я соромлюсь свого тіла 7 сезон 8 выпуск: Зрители увидели невероятную историю Никиты Терехова, который страдает от остеохондроза, а также узнали, к каким последствиям может привести лечение альтернативной медициной

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