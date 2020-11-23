22 ноября в эфир телеканала СТБ вышел девятый выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». Зрители увидели продолжение невероятной историю Марьяна Кунчика, у которого обгорело 80% тела, а также узнали, удалось ли журналистам и врачам проекта разоблачить лже доктора, который обманывал своих пациентов. Подробнее читайте в материале.

Николай Чистенко

Рак губы

Николай обратился на проект, потому что это — его последняя надежда. У мужчины — последняя стадия рака губы. Во время первичного осмотра Екатерина Безвершенко была шокирована тем состоянием, до которого себя довел Николай. Как признался мужчина, он очень боялся обращаться к врачам. Вместо этого он воспользовался лекарством от доктора Анатолия Потопальского, которое, к слову, не помогло. Екатерина Безвершенко была удивлена, ведь уже слышала имя этого специалиста — к нему за помощью обращалась Татьяна Сурмава. Врач проекта честно призналась, что ни один врач в Украине не сможет вылечить Николая, однако они сделает все возможное, чтобы облегчить его состояние.

Тем временем журналисты проекта решили провести собственное расследование и узнать, кто такой доктор Анатолий Потопальский и что за лекарство он продает своим пациентам. Смотрите более детальнее в выпуске.

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Марьян Кунчик

Ожоги по всему телу

История Марьяна Кунчика в прошлом году не оставила равнодушным никого! У молодого человека обгорела 80% тела. Трагический случай произошел несколько лет назад: Марьян заступился за девушку, к которой начали приставать выпившие молодые люди. Чтобы отомстить Марьяну за «унижение», они поймали его, вывезли в лес, облили бензином и подожгли. Парню просто повезло, что он остался жив! Марьяну сделали 30 операций, однако и сейчас его состояние оставляет желать лучшего. На проект он обратился, чтобы врачи попытались улучшить состояние его шеи. И пока шли поиски клиники, которая взялась бы за такую сложную операцию, жизнь Марьяна шла своим чередом. Он встретил девушку, которую полюбил. И она его — тоже. Несмотря на все разговоры, пара поженилась. Ну а о том, удалось ли врачам найти клинику и помочь Марьяну, смотрите детальнее в выпуске.

Виктория Шоломицкая

Повреждение уха

С Викторией в детстве произошла неприятная ситуация: когда ей было 6 лет, она решила самостоятельно почистить себе уши ватной палочкой. Однако вследствии трагической случайности, проткнула бараьанную перепонку. Со временем у девочки начал снижаться слух. Вика очень стесняется своего недуга, ведь он ограничивает ее: девочке нельзя мочить ухо, а еще — она мечтает петь, но из-за проблем со слухом, пока этого делать не может. Мама Вики обратилась к врачам, но то лечение, которое они предложили, немного ее настораживает. Но смогут ли врачи проекта предложить безопасное лечение и удастся ли им вернуть Вике слух? Смотрите все подробности в материале.

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 9: Удастся ли врачам проекта раскрыть афериста, который обманывает людей? Я соромлюсь свого тіла 7 сезон 9 выпуск: Зрители увидели продолжение невероятной истории Марьяна Кунчика, у которого обгорело 80% тела, а также узнали, удалось ли журналистам и врачам проекта разоблачить лже доктора, который обманывал своих пациентов

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