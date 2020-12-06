6 грудня в ефірі телеканалу СТБ вийшов одинадцятий випуск 7 сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі побачили неймовірну історію про те, як виробнича травма повністю змінила життя Сергія Онищенка, а також як недбале ставлення до власного здоров’я може спричинити серйозні проблеми. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 10: Чи вдасться лікарям допомогти дітям, які страждають на заячу губу і вовчу пащу?

Сергій Онищенко

Травма обличчя

На проєкт у відчаї звернувся 33-річний Сергій Онищенко. 5 років тому він отримав виробничу травму. Як наслідок — розбите обличчя, втрата ока і зубів, рука, «зібрана» по частинах, 10 днів коми, 16 операцій і невтішний прогноз лікарів, які давали лише 6% на те, що Сергій житиме. Чоловік на кілька місяців втратив пам’ять, наново вчився писати і читати. Усі страждання стали нестерпними після того, як його покинула дружина і забрала маленьку дочку, якої чоловік не бачив уже рік. Сергій мріє обійняти доню і прагне знову влаштуватися на роботу. Та через численні травми йому заборонили працювати фізично. Що ж наші фахівці робитимуть у цьому надскладному випадку? І чи допоможуть новітні технології?

Олеся Полтавченко

Набряк рогівки і глаукома

На проєкт у розпачі звернулася мала Олесі Полтавченко. 8-річна дівчинка страждає від болю в очах, який виникає внаслідок високого внутрішньоочного тиску і вторинної глаукоми. Як розповіла мама Олесі, після видалення вродженої катаракти та імплантації штучного кришталика виникли ускладнення — набряк рогівки. У будь-який момент дівчинка може втратити око. Щоб допомогти Олесі, лікарі провели три операції, спрямовані на зменшення тиску. Проте сильний біль не зник. Після чергового обстеження лікарі проєкту запропонували повністю видалити хворе око, адже якщо його залишити, це може спричинити погіршення зору на здоровому оці. Чи дозволить мама провести операцію? І чи вдасться лікарям з’ясувати причину ускладнення, яке призвело до таких сумних наслідків?

Тетяна Крук

Фосфат-діабет

Мати Тетяни звернулася на проєкт із проханням допомогти її дочці, яка страждає на страшну хворобу — фосфат-діабет. Через ускладнення ноги дівчинки деформувалися. Тетяні важко ходити. Її максимум — сто метрів. Батьки раніше не зверталися до лікарів, бо тато дівчинки має такий самий діагноз і лікування, яке він пройшов у минулому, не дало результатів. Валерій Ославський був шокований, адже лікування можна було провести ще 8 років тому! Тані зробили дві операції з різницею в пів року, адже спочатку потрібно розробити одну ногу, а потім — другу. Зараз дівчинка вже може пройти на милицях кілька метрів і навіть постояти. Та чи правильно зрослися її кістки?

Данило Голубков

Маленький зріст

На проєкт звернулася мама 11-річного Дані Глубкова за наполяганням бабусі, бо він має маленький зріст. У свої 11 років Даня виріс лише до 128 сантиметрів. Та батьки не бачать у цьому проблеми, вони вважають, що настане час — і хлопчик виросте. Однак бабуся боїться, що її онук так і залишиться низьким. До того ж для Дані низький зріст — проблема: його не завжди приймають однолітки, та й однокласники можуть просто так побити. Щоб не гаяти часу, хлопчика одразу ж відправили на обстеження і консультацію до ендокринолога. Що покажуть аналізи? І чому, на думку лікаря, неправильне і неповноцінне харчування, без риби та м’яса, може згубно впливати на ріст дитини?

Олена Жаажаа

Невдалі ін’єкції краси

Олена звернулася на проєкт через безвихідь. Три тижні тому жінка вирішила самостійно зробити собі уколи гіалуронової кислоти. Олена замовила на одному з сайтів дві ампули препарату і, не ознайомившись з інструкцією, яка була іспанською мовою, дозволила подрузі зробити їй ін’єкції в чоло і в зону навколо очей. Однак практично з самого початку жінка зрозуміла, що щось пішло не так. Після уколів на її обличчі з’явилися запалення, які ось уже майже місяць ніяк не загояться. Олена дуже соромиться свого відображення в дзеркалі. Катерина Безвершенко була трохи здивована таким недбалим ставленням до свого здоров’я. Вона попросила Олену принести ампулу гіалуронової кислоти. Яким же було її здивування, коли Катерина прочитала, що той препарат, який ввели жінці, не призначений для ін’єкцій. Чи зможуть лікарі допомогти новій пацієнтці?

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