13 грудня в ефір телеканалу СТБ вийшов дванадцятий випуск 7 сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі побачили неймовірну історію про те, як через трагічну випадковість хлопчик втратив око, а також чи можна допомогти дівчинці з вродженою деформацією щелепи. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 11: Чи вдасться лікарям проєкту допомогти чоловікові, у якого через травму практично немає обличчя?

Софія-Марія Денисяк

Вроджена зрощення щелепи

Софія-Марія звернулася на проєкт в надії, що лікарі допоможуть їй вирішити дуже складну проблему. Справа в тому, що дівчинка страждає від вродженого зрощення щелепи. Батьки Софії з самого дитинства зверталися до різних спеціалістів. Софії вже зробили 6 операцій, але все марно. Дівчина не може нормально відкрити рот, вона не вміє жувати і дуже соромиться своєї недуги. Після ретельного обстеження лікарі озвучили свій вердикт: щоб вирішити проблему, потрібно провести операцію, під час якої слід замінити суглоби. Таке втручання хоч і дуже ефективне, але небезпечне. Чи погодиться Софія на таке лікування? Чи піде шукати інші методи лікування?

Вадим Семенюк

Травма ока

На проєкт звернулися батьки Вадима Семенюка. У хлопчика відсутня одне око. який він втратив у результаті вогнепального поранення. Після трагедії батьки Вадима розійшлися, адже пістолет, із якого хлопчик випадково сам вистрілив собі в око, належав його батькові. Прикрий випадок стався кілька років тому і нині Вадим носить штучне око, але воно йому не підходить — протез випадає. Хлопчик дуже соромиться цього. Після ретельного обстеження лікарі проєкту прийняли рішення провести кілька операцій, щоб поставити більш сучасний протез. Але чи вдало пройде операція? Чи зможе Вадим після цього вести нормальний спосіб життя?

Катерина Степаненко

Атопічна екзема

Катерина звернулася на проєкт, тому що це — її остання надія. У дівчини проблеми з руками: шкіра постійно тріскається і свербить. Це дуже заважає і ставить хрест на її мрії: Катя не мислить свого життя без моря. Вона працює офіціанткою на кораблі й іноді ще допомагає з прибиранням. Однак через проблеми з руками, кар’єра Катерини під питанням, адже діагноз атопічна екзема — невиліковний. Після пач-тестів, які провели лікарі проєкту, було встановлено, що у Каті сильна реакція на речовини, які є в побутовій хімії та косметичних засобах. Але чи є вихід з цієї ситуації? Чи Каті потрібно змінити роботу?

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