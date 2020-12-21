20 грудня в ефір телеканалу СТБ вийшов тринадцятий випуск 7 сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі побачили, як проходить лікування Василя Колопача, який звернувся на проєкт з вагою у чверть тонни, а також дізналися, як завершилося лікування маленького Святослава Кучеренка — сина воїна АТО і волонтерки. Детальніше читайте в матеріалі.

Святослав Удовиченко

Деформація кистей рук

На проєкт звернулася мама Святослава Удовиченка. У її сина є проблема — кисті на руках трохи деформувалися. У 2 і в 2 з половиною роки у Святослава стався підвивих руки. Батьки відразу ж звернулися до лікаря по допомогу, і, здавалося, вже все добре. Та коли Святику було чотири, рука знову почала боліти. Після рентгену стало ясно, що в нього зрослися кістки на руках. І для того, щоб допомогти, потрібно провести операцію. Однак проблема полягає в тому, що ті фахівці, до яких зверталася мама Святика, не дійшли єдиного рішення і не знають, як допомогти. А які висновки зроблять лікарі проєкту? Чи зможуть вони вилікувати хлопчика?

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 12: Чи вдасться лікарям проєкту допомогти дівчинці, яка страждає на вроджену деформацію щелепи?

Сергій Петриченко

Псоріаз

На проєкт звернувся Сергій Петриченко. Останні 40 (!!!) років він страждає від інфекції, яку заніс собі в руку. Як розповів чоловік, нещастя трапилося, коли він працював з бензином. Пальне випадково потрапило в рану, яка була на руці. Незабаром виникла інфекція. Катерина Безвершенко була здивована таким безвідповідальним ставленням до свого здоров’я. Однак побачене її шокувало ще більше: гній, нарости і неприємний запах. Усе це заважає нормально жити Сергієві, але ще більше незручностей завдає оточенню. Чоловік пройшов медичне обстеження. Дерматоонколог, до якого він прийшов на консультацію, запропонував насамперед зробити біопсію, щоб визначити, що ж за проблема в нього з рукою.

Василь Колопач

Ожиріння

Василь — пацієнт, стан якого лікарі проєкту намагаються поліпшити вже кілька років. Унаслідок хвороби нирок чоловік ледь не помер. Через зайву вагу він практично не вставав. Його вага становила чверть тонни. Лікарі провели Василю кілька операцій: резекцію і шунтування шлунка. Відтак він за спеціальною програмою худнув у реабілітаційному центрі. Однак незабаром у чоловіка загострилося захворювання нирок. І лікування довелося відкласти. Після поліпшення здоров’я йому видалили фартух зі шкіри та килу. Однак незабаром у Василя почало боліти серце. Чоловік знову звернувся до лікаря. Було встановлено, що він має ваду серця. Потрібна операція. Та чи зможуть лікарі продовжити лікування? Чи не опустяться у Василя руки? Дивіться всі подробиці у випуску.

Влада Чешенко

Анорексія

Влада звернулася на проєкт минулого року. Жінка мріє про нове тіло замість того, яке в неї з’явилося внаслідок стрімкого схуднення. Однак лікарів стурбувало те, що Влада після їди викликала в себе блювання. Жінку відправили в реабілітаційний центр. Лікування було складним, але Владі вдалося подолати себе. Після того, як її психологічний стан покращився, фахівці підготували її шкіру до пластики тіла. Хірурги провели пластику тіла: видалили зайву шкіру, підтягнули груди і поставили імпланти. Та як пройде реабілітація, і чому Влада вирішить припинити лікування? Влада звернулася на проєкт минулого року. Жінка мріє про нове тіло замість того, яке в неї з’явилося внаслідок стрімкого схуднення. Однак лікарів стурбувало те, що Влада після їди викликала в себе блювання. Жінку відправили в реабілітаційний центр. Лікування було складним, але Владі вдалося подолати себе. Після того, як її психологічний стан покращився, фахівці підготували її шкіру до пластики тіла. Хірурги провели пластику тіла: видалили зайву шкіру, підтягнули груди і поставили імпланти. Та як пройде реабілітація, і чому Влада вирішить припинити лікування?

Святослав Кучеренко

Дистрофічна дисплазія

Святослав з’явився на світ із вродженою патологією ніг — дистрофічною дисплазією. Батьки хлопчика — воїн АТО Володимир і його дружина-волонтерка — почали лікування сина з народження. Нескінченні гіпсування та операції змогли тільки частково вирішити проблему: Святослав міг ходити лише навшпиньки. Однак маленький герой не здається і бореться за право бути здоровим. Лікарі проєкту ухвалили рішення оперувати негайно. Після реабілітації ортопед залишився задоволений результатом. Хлопчик може самостійно стояти. Однак його батьки побоюються, бо Святослав ще не пішов. Та лікар запевнив: потрібен час, хлопчик неодмінно піде.

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 13: Чи зможуть лікарі завершити лікування Василя Колопача, який звернувся на проєкт із вагою у чверть тонни? Я соромлюсь свого тіла 7 сезон 12 випуск: Глядачі побачили, як проходить лікування Василя Колопача, який звернувся на проєкт з вагою у чверть тонни, а також дізналися, як завершилося лікування маленького Святослава Кучеренка — сина воїна АТО і волонтерки

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