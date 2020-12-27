27 грудня в ефірі телеканалу СТБ вийшов фінальний, чотирнадцятий, випуск 7 сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Глядачі побачили, як пройшла операція у Мар’яна Кунчика — молодого чоловіка, у якого обгоріло 80% тіла, а також дізналися неймовірну історію сили духу Андрія Летяги, який усупереч усім прогнозам лікарів зміг відновитися після травми шийного хребця. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 13: Чи зможуть лікарі завершити лікування Василя Колопача, який звернувся на проєкт із вагою у чверть тонни?

Андрій Летяга

Параліч

На проєкт звернувся Андрій Летяга. Кілька років тому з чоловіком стався трагічний випадок: він випадково послизнувся на річці, упав і серйозно пошкодив шийний хребець. Його паралізувало — Андрій втратив можливість ходити. Його світ зруйнувався, а оливи в вогонь підлила дружина, яка не витримала і кинула його через рік після трагедії. Однак Андрій не здався: він продовжував працювати і всупереч прогнозам лікарів почав рухатися. Через рік він сів, а незабаром почав водити автівку. На проєкт чоловік прийшов із єдиним проханням — реабілітація. Він вірить, що зможе ходити, проте для цього йому потрібна допомога професіоналів. Та який вердикт Андрій почує від лікарів? Чи вдасться йому втілити в реальність свою мрію?

Анна Унтіла

Тики

На проєкт звернулася мама Анни Унтіли. У дівчинки виникла проблема — мимовільні рухи тіла. Аня дуже соромиться своєї недуги, адже це їй заважає нормально жити. У неї майже немає друзів. Весь свій вільний час дівчинка приділяє відеоблогу — вона знімає невеликі відео та викладає їх у мережу. Мама Анни розповіла, що дуже втомилася від такого невизначеного стану, адже всі лікарі, до яких вони зверталися, не можуть встановити причину появи тиків. Жінка зізналася, що іноді дратується і просить дочку контролювати свої рухи, хоча й розуміє, що це неможливо. На проєкті Аня пройшла повне медичне обстеження. Лікарі порекомендували медикаментозне лікування, яке може зменшити кількість тиків. Також Аня пройшла обстеження в офтальмолога — дівчинка страждає на ністагм і невелику косоокість. У майбутньому на неї чекає операція, яка допоможе вберегти зір.

Також у 14 випуску ми дізналися, як пройшли операція у Мар’яна Кунчика ― молодого чоловіка, у якого обгоріло 80% тіла. Чи змогли лікарі проєкту допомогти Артемові Столпнику, який страждає на рідкісне генетичне захворювання ніг? І як зараз виглядає Зоя Петху — жінка, якій видалили грудь після раку молочної залози? Подробиці дивіться у відео.

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