27 декабря в 21:15 в эфире телеканала СТБ выйдет финальный 14 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, какой трагический случай приковал Андрея Летягу к инвалидной коляске, а также как прошло лечение Марьяна Кунчика ― пациента, у которого обгорело 80% тела. Подробнее читайте в нашем материале.

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В 14 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

Какой трагический случай приковал Андрея Летягу к инвалидной коляске?

Удастся ли врачам провести реконструкцию груди Зои Петку?

Как пройдет операция у Марьяна Кунчика, у которого обгорело 80% тела?

Что стало причиной появления нервных тиков у Ани Унтилы?

Какой вердикт услышит Артем Столпник ― мужчина, который страдает от редкого генетического заболевания ног?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 14: Пришло время подводить итоги Я соромлюсь свого тіла 14 выпуск 7 сезон: какой трагический случай приковал Андрея Летягу к инвалидной коляске, а также как прошло лечение Марьяна Кунчика ― пациента, у которого обгорело 80% тела

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