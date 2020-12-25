«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 14: Пришло время подводить итоги
25.12.2020
27 декабря в 21:15 в эфире телеканала СТБ выйдет финальный 14 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, какой трагический случай приковал Андрея Летягу к инвалидной коляске, а также как прошло лечение Марьяна Кунчика ― пациента, у которого обгорело 80% тела. Подробнее читайте в нашем материале.
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В 14 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:
- Какой трагический случай приковал Андрея Летягу к инвалидной коляске?
- Удастся ли врачам провести реконструкцию груди Зои Петку?
- Как пройдет операция у Марьяна Кунчика, у которого обгорело 80% тела?
- Что стало причиной появления нервных тиков у Ани Унтилы?
- Какой вердикт услышит Артем Столпник ― мужчина, который страдает от редкого генетического заболевания ног?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 14: Пришло время подводить итоги
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