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«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 14: Пришло время подводить итоги

25.12.2020

27 декабря в 21:15 в эфире телеканала СТБ выйдет финальный 14 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, какой трагический случай приковал Андрея Летягу к инвалидной коляске, а также как прошло лечение Марьяна Кунчика ― пациента, у которого обгорело 80% тела. Подробнее читайте в нашем материале. 

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Больше по теме: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 13: Смогут ли врачи завершить лечение Василия Колопача, который обратился на проект с весом в четверть тонны?

В 14 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

  • Какой трагический случай приковал Андрея Летягу к инвалидной коляске?
  • Удастся ли врачам провести реконструкцию груди Зои Петку?
  • Как пройдет операция у Марьяна Кунчика, у которого обгорело 80% тела?
  • Что стало причиной появления нервных тиков у Ани Унтилы? 
  • Какой вердикт услышит Артем Столпник ― мужчина, который страдает от редкого генетического заболевания ног?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 14: Пришло время подводить итоги

Я соромлюсь свого тіла 14 выпуск 7 сезон: какой трагический случай приковал Андрея Летягу к инвалидной коляске, а также как прошло лечение Марьяна Кунчика ― пациента, у которого обгорело 80% тела

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