«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 14: Настав час підбивати підсумки
25.12.2020
27 грудня о 21:15 в ефірі телеканалу СТБ вийде фінальний 14 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, який трагічний випадок прикував Андрія Летягу до інвалідного візка, а також як пройшло лікування Мар’яна Кунчика ― пацієнта, у якого обгоріло 80% тіла. Детальніше читайте в нашому матеріалі.
Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 13: Чи зможуть лікарі завершити лікування Василя Колопача, який звернувся на проєкт із вагою у чверть тонни?
У 14 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:
- Який трагічний випадок прикував Андрія Летягу до інвалідного візка?
- Чи вдасться лікарям провести реконструкцію грудей Зої Петку?
- Як пройде операція у Мар’яна Кунчика, у якого обгоріло 80% тіла?
- Що стало причиною появи нервових тиків в Ані Унтіли?
- Який вердикт почує Артем Столпник ― чоловік, який страждає на рідкісне генетичне захворювання ніг?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 14: Настав час підбивати підсумки
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