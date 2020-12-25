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«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 14: Настав час підбивати підсумки

25.12.2020

27 грудня о 21:15 в ефірі телеканалу СТБ вийде фінальний 14 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, який трагічний випадок прикував Андрія Летягу до інвалідного візка, а також як пройшло лікування Мар’яна Кунчика ― пацієнта, у якого обгоріло 80% тіла. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 13: Чи зможуть лікарі завершити лікування Василя Колопача, який звернувся на проєкт із вагою у чверть тонни?

У 14 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

  • Який трагічний випадок прикував Андрія Летягу до інвалідного візка?
  • Чи вдасться лікарям провести реконструкцію грудей Зої Петку?
  • Як пройде операція у Мар’яна Кунчика, у якого обгоріло 80% тіла?
  • Що стало причиною появи нервових тиків в Ані Унтіли?
  • Який вердикт почує Артем Столпник ― чоловік, який страждає на рідкісне генетичне захворювання ніг?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 14: Настав час підбивати підсумки

Я соромлюсь свого тіла 14 випуск 7 сезон: який трагічний випадок прикував Андрія Летяга до інвалідного візка, а також як пройшло лікування Мар'яна Кунчика - пацієнта, у якого обгоріло 80% тіла

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