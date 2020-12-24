Люди, страдающие от избыточного веса, часто прибегают к разного рода диетам. Однако такие ограничения не всегда оказываются эффективными, а порой и вовсе способствуют набору лишних килограммов. Почему же так происходит? Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко развеяла самые популярные мифы про правильное питание. Подробнее ‒ в материале.

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«Избыточный вес возникает вследствие переедания, неправильных диет, которые люди сами себе подбирают, а также неправильно рассчитанных физических нагрузок», ‒ говорит Екатерина Безвершенко. Какие же существуют мифы о правильном питании?

Миф 1: Люди с избыточным весом употребляют гораздо больше пищи, чем худые

Количество пищи не всегда влияет на полноту. Для этого есть множество других причин: генетическая предрасположенность, различные хронические заболевания, малоподвижный образ жизни и прочее.

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Миф 2: Обезжиренная еда помогает похудеть

«Обезжиренная еда не способствует похудению, а серьезно нарушает обмен веществ и даже может вызывать депрессию», ‒ рассказывает Екатерина Безвершенко. Продукты с пониженным содержанием жира представляют серьезную угрозу для метаболизма и негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление обезжиренной пищи снижает эластичность сосудов и ухудшает процесс свертывания крови.

Миф 3: Если не завтракать, можно похудеть

Завтрак необходим для правильной работы сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Недавние исследования показали, что лучший завтрак, который будет способствовать похудению, ‒ яичница с беконом и зеленью или яйца вкрутую. Именно яйца насыщают организм полезными жирами и белками, а благодаря низкому содержанию углеводов не повышают уровень сахара в крови.

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Миф 4: Пропуская прием пищи, можно похудеть

Люди, которые пропускают завтраки или ужины, склонны весить больше, чем те, кто ест регулярно. Пропуская один прием пищи, в следующий раз вы съедите минимум в 2 раза больше. А это ‒ прямой путь к ожирению!

Миф 5: Голодание или диета помогают похудеть

24% людей, которые голодают или сидят на диетах, избавляются от лишнего веса и удерживают полученные результаты. Но 36% людей, наоборот, набирают еще больше.

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Миф 6: Если интенсивно тренироваться, можно есть что угодно

«Невозможно тренироваться и есть что попало, если ваша цель похудеть,– объяснила Екатерина Безвершенко. – Даже если у вас достаточно физических нагрузок в жизни, но вы хотите похудеть, питание должно быть сбалансированным».

Будьте здоровы и питайтесь правильно!

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