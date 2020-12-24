Люди, які страждають від надмірної ваги, часто вдаються до різноманітних дієт. Однак такі обмеження не завжди виявляються ефективними, а часом і взагалі сприють набору зайвих кілограмів. Чому ж так відбувається? Лікар проекту «Я соромлюсь свого тіла» Катерина Безвершенко розвіяла найбільш популярні міфи про правильне харчування. Детальніше ‒ в матеріалі.

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«Надмірна вага виникає внаслідок переїдання, неправильних дієт, які люди самі собі добирають, та неправильно розрахованих фізичних навантажень», ‒ говорить Катерина Безвершенко. Які ж існують міфи про правильне харчування?

Міф 1: Люди з надмірною вагою вживають набагато більше їжі, ніж стрункі

Кількість їжі не завжди впливає на повноту. Для цього є безліч інших причин: генетична схильність, хронічні захворювання, малорухливий спосіб життя тощо.

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Міф 2: Знежирена їжа допомагає схуднути

«Знежирена їжа не сприяє схудненню, а серйозно порушує обмін речовин та навіть може викликати депресію», ‒ розповідає Катерина Безвершенко. Продукти зі зниженим вмістом жиру становлять серйозну загрозу для метаболізму й негативно впливають на серцево-судинну систему. Регулярне вживання знежиреної їжі знижує еластичність судин та погіршує процес згортання крові.

Міф 3: Якщо не снідати, можна схуднути

Сніданок необхідний для правильної роботи серцево-судинної системи та травлення. Останні дослідження показали, що сніданок, який буде сприяти схудненню, ‒ яєчня з беконом і зеленню або яйця, зварені вкруту. Саме яйця насичують організм корисними жирами та білками, а завдяки низькому вмісту вуглеводів не підвищують рівень цукру у крові.

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Міф 4: Пропускаючи прийом їжі, можна схуднути

Люди, які не снідають або не вечеряють, схильні їсти більше, ніж ті, хто харчується регулярно. Пропускаючи один прийом їжі, наступного разу ви з’їсте мінімум удвічі більше, а це ‒ шлях до ожиріння.

Міф 5: Голодування або дієта допомагають схуднути

24% людей, які голодують та сидять на короткотривалих дієтах, позбуваються зайвої ваги та утримують отримані результати. Але 36% людей, навпаки, набирають вдвічі більше.

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Міф 6: Якщо інтенсивно тренуватися, можна їсти що завгодно

«Якщо ви прагнете схуднути, неможливо тренуватися та харчуватись абияк, – пояснила Катерина Безвершенко. – Навіть якщо у вас багато фізичних навантажень у житті, але ви хочете скоригувати вагу, харчування має бути збалансованим».

Будьте здорові та харчуйтесь правильно!

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