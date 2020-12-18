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«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 13: На проект обратился мужчина, который не лечил инфекцию на протяжении 40 лет!

18.12.2020

20 декабря в 21:15 в эфире телеканала СТБ выйдет 13 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, к каким трагическим последствиям привела инфекция руки, лечением которой не занимались на протяжении 40 лет, а также удалось ли врачам провести последнюю операцию Василию Колопачу. Подробнее читайте в нашем материале. 

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В новом выпуске зрителей ждут два эксперимента: Валерий Ославский проверит, все ли в порядке с эрекцией у украинцев, а Людмила Шупенюк продолжит масштабный образовательный проект на тему сексуального воспитания детей. 

Больше по теме: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 12: Удастся ли врачам проекта помочь девочке, которая страдает от врожденной деформации челюсти?

В 13 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

  • Что стало причиной деформации кистей рук у 8-летнего Святослава Удовиченко?
  • Почему Сергей Петриченко на протяжении 40 лет не обращался за помощью к врачам и не лечил руку?
  • Удастся ли Василию Колопачу завершить лечение? И какие проблемы у мужчины появятся с сердцем?
  • Смогут ли косметологи подготовить тело Влады Чешенко к пластике? И закончит ли девушка свое лечение?
  • Удалось ли врачам поставить на ноги маленького мальчика Святослава Кучеренко, сына воина АТО и волонтера?

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