20 декабря в 21:15 в эфире телеканала СТБ выйдет 13 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, к каким трагическим последствиям привела инфекция руки, лечением которой не занимались на протяжении 40 лет, а также удалось ли врачам провести последнюю операцию Василию Колопачу. Подробнее читайте в нашем материале.

В новом выпуске зрителей ждут два эксперимента: Валерий Ославский проверит, все ли в порядке с эрекцией у украинцев, а Людмила Шупенюк продолжит масштабный образовательный проект на тему сексуального воспитания детей.

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В 13 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

Что стало причиной деформации кистей рук у 8-летнего Святослава Удовиченко?

Почему Сергей Петриченко на протяжении 40 лет не обращался за помощью к врачам и не лечил руку?

Удастся ли Василию Колопачу завершить лечение? И какие проблемы у мужчины появятся с сердцем?

Смогут ли косметологи подготовить тело Влады Чешенко к пластике? И закончит ли девушка свое лечение?

Удалось ли врачам поставить на ноги маленького мальчика Святослава Кучеренко, сына воина АТО и волонтера?

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