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«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 13: На проєкт звернувся чоловік, який не лікував інфекцію протягом 40 років!

18.12.2020

20 грудня о 21:15 в ефірі телеканалу СТБ вийде 13 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, до яких трагічних наслідків призвела інфекція руки, лікуванням якої не займалися протягом 40 років, а також чи вдалося лікарям провести останню операцію Василю Колопачу. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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У новому випуску на глядачів чекають два експерименти: Валерій Ославський перевірить, чи все гаразд з ерекцією в українців, а Людмила Шупенюк продовжить масштабний освітній проєкт на тему сексуального виховання дітей.

Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 12: Чи вдасться лікарям проєкту допомогти дівчинці, яка страждає на вроджену деформацію щелепи?

У 13 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

  • Що стало причиною деформації кистей рук у 8-річного Святослава Удовиченка?
  • Чому Сергій Петриченко протягом 40 років не звертався по допомогу до лікарів і не лікував руку?
  • Чи вдасться Василеві Колопачу завершити лікування? І які проблеми в чоловіка виникнуть із серцем?
  • Чи зможуть косметологи підготувати тіло Влади Чешенко до пластики? І чи закінчить дівчина своє лікування?
  • Чи вдалося лікарям поставити на ноги маленького хлопчика Святослава Кучеренка, сина воїна АТО і волонтерки?

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