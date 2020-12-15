Диарея и отравление: как справиться с ошалевшим кишечником

Пищевое отравление – заболевание, которое возникает в результате употребления в пищу некачественных продуктов питания. Общими симптомами пищевого отравления у взрослых являются боли в животе, диарея и общая интоксикация. Как справиться с ошалевшим кишечником? И как не пропустить симптомы, которые свидетельствуют о более серьезных заболеваниях и несут угрозу жизни? Об этом в одном из экспериментов рассказала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк. Все детали читайте в материале.

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Часто диарея появляется из-за употребления испорченных продуктов. Обычно при пищевом отравлении возникает жидкий коричневый кал. Это происходит, если употреблять в пищу несовместимые продукты, а также:

Жидкий кал зеленого цвета свидетельствует о дисбактериозе, который часто возникает у грудничков. И для малышей это нормально. А вот у взрослого человека такой стул может свидетельствовать о ботулизме или сальмонеллезе. Эти инфекции очень опасны и требуют немедленной госпитализации.

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А вот кал белого цвета сигнализирует о заболеваниях желчевыводящих путей, в частности о воспалении желчного пузыря, камнях, опухоли в желчном пузыре, желчевыводящих путях, печени или поджелудочной железе. Если же вдобавок у человека моча темного цвета, то это может свидетельствовать о вирусном гепатите. Все эти состояния требуют немедленного обращения к врачу. Пробовать лечить подобную диарею дома — противопоказано!

Если испражнения черного цвета, вероятно, намедне человек кушал продукты, которые могут «окрасить» кал: буряк, чернослив, черную смородину, кровянку. Это вариант нормы. Также подобный кал может присутствовать, если принимать препараты, насыщенные железом. Однако если в стуле присутствует красный цвет, это может свидетельствовать о внутреннем кровотечении, онкологических заболеваниях или язве.

Коричнево-желтые испражнения со слизью и каплями ярко-красной крови свидетельствуют о таком опасном заболевании, как дизентерия. Обычно после нее на восстановление кишечника требуется около года.

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Лечение диареи

В домашних условиях справиться с диареей первого типа помогут сорбенты, а также частое употребление воды. Использовать народные средства лечения — противопоказано. Во всех остальных случаях нужно немедленно обратиться к врачу.

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Video: Диарея и отравление: как справиться с ошалевшим кишечником Пищевое отравление – заболевание, которое возникает в результате употребления в пищу некачественных продуктов питания. Лечение диареи, симптомы, причины и профилактика заболевания

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