Что такое запор и как с ним бороться?
До 40% населения всего земного шара, независимо от пола и возраста, страдает от запора. Он может возникнуть у вполне здорового человека, а может оказаться сигналом серьезного заболевания. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский рассказал, что же такое запор и почему он возникает? Читайте подробнее в нашем материале.
Больше по теме: Как сохранить желудок здоровым?
Что такое запор?
Запор – это нарушение работы ЖКТ, при котором частично или полностью отсутствует процесс опорожнения кишечника.
Больше по теме: Правильное питание: основные принципы
Если стул отсутствует больше чем 48 часов, стоит внимательно прислушаться к своему организму. Почему может возникнуть такая проблема?
Основные причины запора:
- несбалансированное питание
- недостаток жидкости
- побочное действие принимаемых лекарств.
Продукты, которые замедляют работу кишечника:
- шоколад
- твердый сыр
- яйца
- красное мясо
- сладости
Больше по теме: Что нужно есть на завтрак: список продуктов от Владимира Ярославского
Продукты, которые помогают наладить работу кишечника:
- чернослив
- овсянка
- орехи
- бурый рис
- виноград
Также Валерий Ославский узнал у преподавателя йоги, какие упражнения помогают бороться с запором. Смотрите видео: