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Что такое запор и как с ним бороться?

29.09.2020

До 40% населения всего земного шара, независимо от пола и возраста, страдает от запора. Он может возникнуть у вполне здорового человека, а может оказаться сигналом серьезного заболевания. Врач проекта  «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский рассказал, что же такое запор и почему он возникает? Читайте подробнее в нашем материале.

здоровье

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Что такое запор?

Запор это нарушение работы ЖКТ, при котором частично или полностью отсутствует процесс опорожнения кишечника.

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Если стул отсутствует больше чем 48 часов, стоит внимательно прислушаться к своему организму. Почему может возникнуть такая проблема?

Основные причины запора:

  • несбалансированное питание
  • недостаток жидкости
  • побочное действие принимаемых лекарств.

Продукты, которые замедляют работу кишечника:

  • шоколад
  • твердый сыр
  • яйца
  • красное мясо
  • сладости

здоровье

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Продукты, которые помогают наладить работу кишечника:

  • чернослив
  • овсянка
  • орехи
  • бурый рис
  • виноград

Также Валерий Ославский узнал у преподавателя йоги, какие упражнения помогают бороться с запором. Смотрите видео:

Video: Что такое запор и как с ним бороться?

Запор - это нарушение работы ЖКТ. Лечение запора, симптомы, причины и профилактика заболевания

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