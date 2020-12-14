До 40% населення всієї земної кулі, незалежно від статі та віку, страждає від закрепу. Він може виникнути у цілком здорової людини, а може виявитися сигналом серйозного захворювання. Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський розповів, що ж таке закреп і чому він виникає? Читайте докладніше в нашому матеріалі.

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Що таке закреп?

Закреп – це порушення роботи шлунково-кишкового тракту, при якому частково або повністю відсутній процес випорожнення кишечника.

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Якщо випорожнень немає понад 48 годин, варто уважно прислухатися до свого організму. Чому може виникнути така проблема?

Основні причини закрепу:

незбалансоване харчування

брак рідини

побічна дія ліків

Продукти, які уповільнюють роботу кишечника:

шоколад

твердий сир

яйця

червоне м’ясо

солодощі

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Продукти, які допомагають налагодити роботу кишечника:

чорнослив

вівсянка

горіхи

коричневий рис

виноград

Також Валерій Ославський дізнався у викладача йоги, які вправи допомагають боротися із закрепом. Дивіться відео:

Video: Що таке закреп і як з ним боротися? Запор - це порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Лікування запору, симптоми, причини і профілактика захворювання

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