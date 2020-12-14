Що таке закреп і як з ним боротися?
До 40% населення всієї земної кулі, незалежно від статі та віку, страждає від закрепу. Він може виникнути у цілком здорової людини, а може виявитися сигналом серйозного захворювання. Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський розповів, що ж таке закреп і чому він виникає? Читайте докладніше в нашому матеріалі.
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Що таке закреп?
Закреп – це порушення роботи шлунково-кишкового тракту, при якому частково або повністю відсутній процес випорожнення кишечника.
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Якщо випорожнень немає понад 48 годин, варто уважно прислухатися до свого організму. Чому може виникнути така проблема?
Основні причини закрепу:
- незбалансоване харчування
- брак рідини
- побічна дія ліків
Продукти, які уповільнюють роботу кишечника:
- шоколад
- твердий сир
- яйця
- червоне м’ясо
- солодощі
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Продукти, які допомагають налагодити роботу кишечника:
- чорнослив
- вівсянка
- горіхи
- коричневий рис
- виноград
Також Валерій Ославський дізнався у викладача йоги, які вправи допомагають боротися із закрепом. Дивіться відео: