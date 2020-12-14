До 40% населения всего земного шара, независимо от пола и возраста, страдает от запора. Он может возникнуть у вполне здорового человека, а может оказаться сигналом серьезного заболевания. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский рассказал, что же такое запор и почему он возникает? Читайте подробнее в нашем материале.

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Что такое запор?

Запор – это нарушение работы ЖКТ, при котором частично или полностью отсутствует процесс опорожнения кишечника.

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Если стул отсутствует больше чем 48 часов, стоит внимательно прислушаться к своему организму. Почему может возникнуть такая проблема?

Основные причины запора:

несбалансированное питание

недостаток жидкости

побочное действие принимаемых лекарств.

Продукты, которые замедляют работу кишечника:

шоколад

твердый сыр

яйца

красное мясо

сладости

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Продукты, которые помогают наладить работу кишечника:

чернослив

овсянка

орехи

бурый рис

виноград

Также Валерий Ославский узнал у преподавателя йоги, какие упражнения помогают бороться с запором. Смотрите видео:

Video: Что такое запор и как с ним бороться? Запор - это нарушение работы ЖКТ. Лечение запора, симптомы, причины и профилактика заболевания

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