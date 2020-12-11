«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 12: Как несчастный случай мог привести к потере глаза у маленького ребенка?
11.12.2020
13 декабря в 21:15 в эфире телеканала СТБ выйдет 12 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, какой трагический случай стал причиной полной потери глаза у Вадима Семенюка, а также удастся ли врачам помочь новой пациентке с врожденной аномалией развития челюсти. Подробнее читайте в нашем материале.
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В 12 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:
- Могут ли врачи помочь Софии-Марии Денисяк, которая страдает от врожденного срастания челюсти?
- Какая трагедия привела к полной потере глаза у Вадима Семенюка? И смогут ли врачи помочь мальчику?
- Что стало причиной появления атопической экземы у Екатерины Степаненко?
- Какой эксперимент врачи проекта проведут в этом выпуске и почему он засмущает большинство его участников?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 12: Как несчастный случай мог привести к потере глаза у маленького ребенка?
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