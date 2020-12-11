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«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 12: Як нещасний випадок міг призвести до втрати ока у маленької дитини?

11.12.2020

13 грудня о 21:15 в ефірі телеканалу СТБ вийде 12 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, який трагічний випадок став причиною повної втрати ока у Вадима Семенюка, а також чи вдасться лікарям допомогти новій пацієнтці з вродженою аномалією розвитку щелепи. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Більше на тему: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 11: Чи вдасться лікарям проєкту допомогти чоловікові, у якого через травму практично немає обличчя?

У 12 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

  • Чи можуть лікарі допомогти Софії-Марії Денисяк, яка страждає на вроджене зрощення щелепи?
  • Яка трагедія призвела до повної втрати ока у Вадима Семенюка? І чи зможуть лікарі допомогти хлопчикові?
  • Що стало причиною появи атопічної екземи в Катерини Степаненко?
  • Який експеримент лікарі проєкту проведуть у цьому випуску і чому він збентежить більшість його учасників?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 12: Як нещасний випадок міг призвести до втрати ока у маленької дитини?

Я соромлюсь свого тіла 12 випуск 7 сезон: який трагічний випадок став причиною повної втрати ока у Вадима Семенюка, а також чи вдасться лікарям допомогти новій пацієнтці з вродженою аномалією розвитку щелепи

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