Почему при чувстве голода возникает злость?

Наверняка вам приходилось замечать за собой, что вы начинали злиться, когда хотелось есть. Или, может быть, даже непроизвольно нарывались на конфликт. В этом нет ничего удивительного! Ведь голодный человек действительно не способен совладать с эмоциями и контролировать вспышки агрессии. Почему так происходит? В чем причина того, что в приступе голода мы испытываем ярость? И как избавиться от раздражительности из-за голода? Об єтом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Часто, когда вы голодны, простые вещи кажутся сложными, становится трудно сосредоточиться, и вы совершаете глупые ошибки. А еще… непроизвольно ворчите, задираетесь на окружающих, запросто можете сорваться на близких или любимых. Оказывается, этому феномену есть вполне научное объяснение. Так как же связаны голод и злость?

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Физиология голодной злости

Все дело в процессах, происходящих внутри вашего тела. Не секрет, что человеческий мозг критически зависит от уровня глюкозы для сохранения работоспособности. Белки, жиры и углеводы распадаются на простые сахариды (такие, как глюкоза), аминокислоты и свободные жирные кислоты. Сахариды поступают в кровь, откуда распределяются по органам и тканям и снабжают нас энергией.

Чем больше времени проходит с момента последнего приема пищи, тем меньше питательных веществ циркулирует в крови. Если уровень глюкозы в крови падает достаточно сильно, то ваш мозг воспринимает это как сигнал, угрожающий жизни.

Высвобождаются гормоны-регуляторы, в том числе адреналин и кортизол, известные гормоны стресса. Организм начинает бить тревогу, требуя немедленного пополнения запасов глюкозы, чтобы выжить. Закономерно, что вместе со всплеском адреналина и кортизола вы испытываете злость: мозгу кажется, что ситуация критическая и ваша безопасность под угрозой.

Как побороть голодную злость

Самый простой способ справиться с голодной злостью — съесть что-то, прежде чем вы станете слишком голодным (и слишком злым). Однако помните, что шоколадные батончики или снэки спровоцируют резкий скачок уровня глюкозы в крови, который и обрушится слишком быстро. В результате вы лишь еще сильнее проголодаетесь.

Поэтому постарайтесь выбрать для перекуса более натуральные и питательные продукты: они не только утолят голод, но и не навредят здоровью. Лучше всего чувство сытости поддерживают сложные углеводы — злаки, бобовые, орехи.

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