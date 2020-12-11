Чому через відчуття голоду виникає злість?

Напевно, вам доводилося помічати за собою, що ви починали злитися, коли хотілося їсти. Чи, можливо, навіть мимоволі провокували конфлікт. У цьому немає нічого дивного! Адже голодна людина справді не здатна впоратися з емоціями і контролювати спалахи агресії. Чому так відбувається? У чому причина того, що під час нападу голоду ми відчуваємо гнів? І як позбутися дратівливості через голод? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Часто, коли ви голодні, прості речі здаються складними, стає важко зосередитися, і ви робите дурні помилки. А ще… мимоволі бурчите, чіпляєтесь до оточуючих, з легкістю можете зірватися на рідних чи близьких. Виявляється, цьому феномену є цілком наукове пояснення. Тож як пов’язані голод і злість?

Більше на тему: Ожиріння у дітей: причини і наслідки

Фізіологія голодної злості

Уся справа в процесах, що відбуваються всередині вашого тіла. Не секрет, що людський мозок критично залежить від рівня глюкози для збереження працездатності. Білки, жири та вуглеводи розпадаються на прості цукри (такі, як глюкоза), амінокислоти і вільні жирні кислоти. Сахариди надходять у кров, звідки розподіляються по органах і тканинах та забезпечують нас енергією.

Що більше часу минає з моменту останнього вживання їжі, то менше поживних речовин циркулює у крові. І якщо рівень глюкози в крові значно падає, то ваш мозок сприймає це як сигнал загрози життю.

Вивільняються гормони-регулятори, в тому числі адреналін і кортизол, відомі гормони стресу. Організм починає бити на сполох, вимагаючи негайного поповнення запасів глюкози, щоб вижити. Закономірно, що разом зі сплеском адреналіну і кортизолу ви відчуваєте злість: мозку здається, що ситуація критична і ваша безпека під загрозою.

Як побороти голодну злість

Найпростіший спосіб впоратися з голодною злістю — з’їсти щось, перш ніж ви станете занадто голодним (і занадто злим). Однак пам’ятайте, що шоколадні батончики або снеки спровокують різкий стрибок рівня глюкози в крові, який і впаде надто швидко. Як результат, ви тільки ще сильніше зголоднієте.

Тому постарайтеся обрати для перекусу більш натуральні та поживні продукти: вони не лише втамують голод, а й не нашкодять здоров’ю. Найкраще почуття ситості підтримують складні вуглеводи — злаки, бобові, горіхи.

Більше на тему: Що приготувати на сніданок: топ-5 корисних сендвічів

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ